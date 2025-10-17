- Büyüme
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
17 (70.83%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (29.17%)
En iyi işlem:
251.43 USD
En kötü işlem:
-99.96 USD
Brüt kâr:
1 031.91 USD (472 029 pips)
Brüt zarar:
-307.92 USD (307 895 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (422.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
422.64 USD (9)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
84.03%
Maks. mevduat yükü:
6.58%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.95
Alış işlemleri:
1 (4.17%)
Satış işlemleri:
23 (95.83%)
Kâr faktörü:
3.35
Beklenen getiri:
30.17 USD
Ortalama kâr:
60.70 USD
Ortalama zarar:
-43.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-146.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-146.16 USD (2)
Aylık büyüme:
36.25%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
146.16 USD (6.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.04% (146.16 USD)
Varlığa göre:
22.51% (456.89 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|US100
|7
|US30
|7
|BTCUSD
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|820
|US100
|37
|US30
|-161
|BTCUSD
|20
|EURUSD
|7
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|82K
|US100
|37K
|US30
|-161K
|BTCUSD
|205K
|EURUSD
|734
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
En iyi işlem: +251.43 USD
En kötü işlem: -100 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +422.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -146.16 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 4
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.00 × 10
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
