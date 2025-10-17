- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
15 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (40.00%)
En iyi işlem:
4.39 USD
En kötü işlem:
-17.64 USD
Brüt kâr:
43.15 USD (43 083 pips)
Brüt zarar:
-85.04 USD (85 042 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (25.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.62 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.26
Alım-satım etkinliği:
17.82%
Maks. mevduat yükü:
5.20%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
-0.53
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
25 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.51
Beklenen getiri:
-1.68 USD
Ortalama kâr:
2.88 USD
Ortalama zarar:
-8.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-60.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-60.77 USD (6)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
53.26 USD
Maksimum:
78.88 USD (7.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.69% (78.88 USD)
Varlığa göre:
2.89% (29.61 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-42
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-42K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.39 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +25.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -60.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 33 USD
-4%
0
0
USD
USD
958
USD
USD
1
0%
25
60%
18%
0.50
-1.68
USD
USD
8%
1:500