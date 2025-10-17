SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / DUBAI NASDAQ NDXUSD ONLY
Ebrahim Ahmed Ali Hamdoon Alnaqbi

DUBAI NASDAQ NDXUSD ONLY

Ebrahim Ahmed Ali Hamdoon Alnaqbi
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
183
Kârla kapanan işlemler:
113 (61.74%)
Zararla kapanan işlemler:
70 (38.25%)
En iyi işlem:
171.30 USD
En kötü işlem:
-85.81 USD
Brüt kâr:
1 696.44 USD (293 923 pips)
Brüt zarar:
-1 436.26 USD (260 261 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (498.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
498.33 USD (23)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
92.54%
Maks. mevduat yükü:
38.83%
En son işlem:
16 dakika önce
Hafta başına işlemler:
183
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
0.70
Alış işlemleri:
106 (57.92%)
Satış işlemleri:
77 (42.08%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
1.42 USD
Ortalama kâr:
15.01 USD
Ortalama zarar:
-20.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-373.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-373.93 USD (12)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.30 USD
Maksimum:
373.93 USD (3.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.55% (373.93 USD)
Varlığa göre:
25.24% (2 540.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NDXUSD 183
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NDXUSD 260
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NDXUSD 34K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +171.30 USD
En kötü işlem: -86 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +498.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -373.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.17 17:52
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.17 17:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 16:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.17 16:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.