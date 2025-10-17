SinyallerBölümler
Pavel Zverev

Quantum Investments inc

Pavel Zverev
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
InstaFinance-Europe.com
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
446
Kârla kapanan işlemler:
265 (59.41%)
Zararla kapanan işlemler:
181 (40.58%)
En iyi işlem:
3 069.00 USD
En kötü işlem:
-1 867.50 USD
Brüt kâr:
25 493.07 USD (167 841 pips)
Brüt zarar:
-15 442.71 USD (82 460 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (810.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 177.15 USD (6)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.05%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
80
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
1.83
Alış işlemleri:
260 (58.30%)
Satış işlemleri:
186 (41.70%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
22.53 USD
Ortalama kâr:
96.20 USD
Ortalama zarar:
-85.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-700.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 707.65 USD (5)
Aylık büyüme:
10.79%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
993.43 USD
Maksimum:
5 479.32 USD (5.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.40% (492.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.m 158
EURUSD 142
AUDUSD 70
NZDCAD 57
EURUSD.fx 11
DAX40.x 7
GBPUSD.fx 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.m 6.2K
EURUSD 2.9K
AUDUSD 952
NZDCAD 99
EURUSD.fx -159
DAX40.x 5
GBPUSD.fx 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.m 39K
EURUSD 30K
AUDUSD 12K
NZDCAD 2.6K
EURUSD.fx -754
DAX40.x 2.2K
GBPUSD.fx 28
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 069.00 USD
En kötü işlem: -1 868 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +810.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -700.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaFinance-Europe.com" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EGlobal-Cent5
0.11 × 232
RoboForex-ProCent-3
5.38 × 670
ATFXGM8-Live
12.50 × 2
