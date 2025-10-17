- Büyüme
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
8 (57.14%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (42.86%)
En iyi işlem:
14.43 USD
En kötü işlem:
-13.46 USD
Brüt kâr:
92.80 USD (4 167 pips)
Brüt zarar:
-71.03 USD (5 283 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (35.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35.84 USD (3)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
45.16%
Maks. mevduat yükü:
104.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.76
Alış işlemleri:
14 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
1.56 USD
Ortalama kâr:
11.60 USD
Ortalama zarar:
-11.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-28.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.50 USD (3)
Aylık büyüme:
1.98%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.40 USD
Maksimum:
28.50 USD (2.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.51% (28.86 USD)
Varlığa göre:
16.66% (182.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD.ecn
|11
|EURAUD.ecn
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD.ecn
|51
|EURAUD.ecn
|-29
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD.ecn
|1.1K
|EURAUD.ecn
|-2.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "JustMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Maximum risk is 4.0%
Recommended Leverage is 50:1.
Leverage should not be altered in all situations.
Losses are inevitable in trading.
On a losing day, we have to accept the losses.
Not every day is a trading day.
Note: subscribers are responsible for their capital.
+256774237457 for whatsapp.
