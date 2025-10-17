- Büyüme
İşlemler:
409
Kârla kapanan işlemler:
234 (57.21%)
Zararla kapanan işlemler:
175 (42.79%)
En iyi işlem:
220.00 USD
En kötü işlem:
-82.80 USD
Brüt kâr:
5 886.34 USD (65 077 pips)
Brüt zarar:
-5 247.77 USD (58 324 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (438.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
438.70 USD (15)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
74
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
0.95
Alış işlemleri:
226 (55.26%)
Satış işlemleri:
183 (44.74%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
1.56 USD
Ortalama kâr:
25.16 USD
Ortalama zarar:
-29.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-325.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-459.90 USD (13)
Aylık büyüme:
15.95%
Algo alım-satım:
10%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
413.28 USD
Maksimum:
671.54 USD (12.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.73% (669.44 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|407
|GBPUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|634
|GBPUSD
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.7K
|GBPUSD
|44
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +220.00 USD
En kötü işlem: -83 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +438.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -325.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.20 × 5
|
InnoNetSolutions-Server01
|0.31 × 39
|
Coinexx-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|2.50 × 2
|
Exness-MT5Real5
|2.73 × 415
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|3.02 × 672
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.11 × 18
|
STARTRADERFinancial-Live
|3.28 × 36
|
Earnex-Trade
|3.83 × 413
|
DooTechnology-Live
|3.95 × 58
|
RoboForex-Pro
|4.19 × 72
|
LiteFinance-MT5-Live
|4.53 × 124
|
FBS-Real
|4.88 × 16
|
Exness-MT5Real2
|4.90 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.49 × 1396
|
FPMarketsLLC-Live
|5.50 × 8
|
Exness-MT5Real11
|5.60 × 550
|
Exness-MT5Real3
|5.65 × 246
|
PXBTTrading-1
|5.78 × 123
|
ICTrading-MT5-4
|5.84 × 120
