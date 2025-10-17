SinyallerBölümler
Hong Thai Nguyen

NHT Gold Signals

Hong Thai Nguyen
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 13%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
409
Kârla kapanan işlemler:
234 (57.21%)
Zararla kapanan işlemler:
175 (42.79%)
En iyi işlem:
220.00 USD
En kötü işlem:
-82.80 USD
Brüt kâr:
5 886.34 USD (65 077 pips)
Brüt zarar:
-5 247.77 USD (58 324 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (438.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
438.70 USD (15)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
74
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
0.95
Alış işlemleri:
226 (55.26%)
Satış işlemleri:
183 (44.74%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
1.56 USD
Ortalama kâr:
25.16 USD
Ortalama zarar:
-29.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-325.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-459.90 USD (13)
Aylık büyüme:
15.95%
Algo alım-satım:
10%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
413.28 USD
Maksimum:
671.54 USD (12.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.73% (669.44 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 407
GBPUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 634
GBPUSD 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 6.7K
GBPUSD 44
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Eightcap-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.20 × 5
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
Coinexx-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real31
2.50 × 2
Exness-MT5Real5
2.73 × 415
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
RoboForex-ECN
3.02 × 672
ICMarketsEU-MT5-5
3.11 × 18
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
Earnex-Trade
3.83 × 413
DooTechnology-Live
3.95 × 58
RoboForex-Pro
4.19 × 72
LiteFinance-MT5-Live
4.53 × 124
FBS-Real
4.88 × 16
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
5.49 × 1396
FPMarketsLLC-Live
5.50 × 8
Exness-MT5Real11
5.60 × 550
Exness-MT5Real3
5.65 × 246
PXBTTrading-1
5.78 × 123
ICTrading-MT5-4
5.84 × 120
İnceleme yok
2025.10.17 14:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 14:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
