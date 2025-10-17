SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Night Gold rider
Georgios Baizanis

Night Gold rider

Georgios Baizanis
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 29%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
30 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (16.67%)
En iyi işlem:
236.70 USD
En kötü işlem:
-464.10 USD
Brüt kâr:
1 573.69 USD (4 871 pips)
Brüt zarar:
-1 043.07 USD (2 751 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (530.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
530.62 USD (9)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.26%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.14
Alış işlemleri:
36 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
14.74 USD
Ortalama kâr:
52.46 USD
Ortalama zarar:
-173.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-288.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-464.10 USD (1)
Aylık büyüme:
-2.31%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
139.53 USD
Maksimum:
464.10 USD (41.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.66% (464.10 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDb 35
EURUSDb 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDb 531
EURUSDb 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDb 2.1K
EURUSDb 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +236.70 USD
En kötü işlem: -464 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +530.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -288.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Night gold trading. only 1 position at the time with S/L protected
İnceleme yok
2025.10.17 15:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 15:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.17 14:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol