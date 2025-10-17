SinyallerBölümler
German Mazzaferro

GeneticEvolution AI Trading

German Mazzaferro
0 inceleme
Güvenilirlik
57 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 34%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
222
Kârla kapanan işlemler:
164 (73.87%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (26.13%)
En iyi işlem:
11.27 USD
En kötü işlem:
-58.83 USD
Brüt kâr:
424.37 USD (62 254 pips)
Brüt zarar:
-370.11 USD (42 023 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (16.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.49 USD (8)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
13.07%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.45
Alış işlemleri:
143 (64.41%)
Satış işlemleri:
79 (35.59%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.24 USD
Ortalama kâr:
2.59 USD
Ortalama zarar:
-6.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-80.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-80.41 USD (4)
Aylık büyüme:
17.21%
Yıllık tahmin:
208.76%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
59.51 USD
Maksimum:
119.50 USD (54.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.74% (119.50 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 79
AUDCAD 41
.US500Cash 39
EURCAD 26
.USTECHCash 16
IBM 7
.US30Cash 5
GBPJPY 5
TSLA 2
PYPL 1
EURJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 73
AUDCAD -32
.US500Cash -11
EURCAD 74
.USTECHCash 13
IBM -4
.US30Cash -22
GBPJPY -29
TSLA -12
PYPL 9
EURJPY -6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 6.6K
AUDCAD 205
.US500Cash -495
EURCAD 7K
.USTECHCash 14K
IBM -261
.US30Cash -1.7K
GBPJPY -4.3K
TSLA -1.1K
PYPL 971
EURJPY -104
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.27 USD
En kötü işlem: -59 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +16.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -80.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
Bybit-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 7
StriforLLC-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 4
RoboMarketsDE-ECN
0.27 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
0.50 × 6
Exness-MT5Real28
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.23 × 211
RoboForex-ECN
1.29 × 551
ICMarketsSC-MT5-2
1.54 × 78
Exness-MT5Real7
1.57 × 7
ForexClub-MT5 Real Server
3.89 × 123
Pepperstone-MT5-Live01
4.83 × 12
FxPro-MT5
5.00 × 1
FusionMarkets-Live
5.00 × 1
BabilFinancial-LIVE
6.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
6.00 × 2
OANDA-Live-1
6.32 × 50
VantageInternational-Live 8
6.57 × 49
ECMarkets-Server
7.00 × 208
After several testing(see drawdown in chart), we found a signal that's very safe and fast. 
Low risk
İnceleme yok
2025.10.17 16:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.01% of days out of 397 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 16:41
A large drawdown may occur on the account again
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.