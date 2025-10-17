Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TitanFX-MT5-01 0.00 × 2 ICMarkets-MT5 0.00 × 3 Bybit-Live 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-5 0.00 × 7 StriforLLC-Live 0.00 × 1 ICTrading-MT5-4 0.00 × 2 Exness-MT5Real12 0.00 × 2 FPMarkets-Live 0.00 × 4 RoboMarketsDE-ECN 0.27 × 15 ICMarketsSC-MT5-4 0.50 × 6 Exness-MT5Real28 1.00 × 1 STARTRADERFinancial-Live 1.00 × 2 ICMarketsSC-MT5 1.23 × 211 RoboForex-ECN 1.29 × 551 ICMarketsSC-MT5-2 1.54 × 78 Exness-MT5Real7 1.57 × 7 ForexClub-MT5 Real Server 3.89 × 123 Pepperstone-MT5-Live01 4.83 × 12 FxPro-MT5 5.00 × 1 FusionMarkets-Live 5.00 × 1 BabilFinancial-LIVE 6.00 × 1 Ava-Real 1-MT5 6.00 × 2 OANDA-Live-1 6.32 × 50 VantageInternational-Live 8 6.57 × 49 ECMarkets-Server 7.00 × 208 21 daha fazla...