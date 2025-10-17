- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
9 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (50.00%)
En iyi işlem:
20.24 USD
En kötü işlem:
-10.00 USD
Brüt kâr:
66.55 USD (125 766 pips)
Brüt zarar:
-79.74 USD (125 372 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (33.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.62 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.28
Alış işlemleri:
8 (44.44%)
Satış işlemleri:
10 (55.56%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-0.73 USD
Ortalama kâr:
7.39 USD
Ortalama zarar:
-8.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-30.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.00 USD (3)
Aylık büyüme:
-4.17%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
46.51 USD
Maksimum:
46.51 USD (14.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|BTCUSD
|3
|GBPJPY
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-26
|BTCUSD
|2
|GBPJPY
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-25K
|BTCUSD
|23K
|GBPJPY
|1.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.24 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +33.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real12
|2.16 × 38
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.24 × 21
|
Exness-MT5Real
|8.23 × 13
|
Exness-MT5Real8
|11.93 × 4354
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
WHO AM I
İnceleme yok