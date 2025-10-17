SinyallerBölümler
Alberd Evelyn Ramadhan

PulseAlliance

Alberd Evelyn Ramadhan
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
9 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (50.00%)
En iyi işlem:
20.24 USD
En kötü işlem:
-10.00 USD
Brüt kâr:
66.55 USD (125 766 pips)
Brüt zarar:
-79.74 USD (125 372 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (33.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.62 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.28
Alış işlemleri:
8 (44.44%)
Satış işlemleri:
10 (55.56%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-0.73 USD
Ortalama kâr:
7.39 USD
Ortalama zarar:
-8.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-30.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.00 USD (3)
Aylık büyüme:
-4.17%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
46.51 USD
Maksimum:
46.51 USD (14.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 12
BTCUSD 3
GBPJPY 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -26
BTCUSD 2
GBPJPY 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -25K
BTCUSD 23K
GBPJPY 1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.24 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +33.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 10
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
FXView-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
OctaFX-Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 10
Exness-MT5Real12
2.16 × 38
Pepperstone-MT5-Live01
6.24 × 21
Exness-MT5Real
8.23 × 13
Exness-MT5Real8
11.93 × 4354
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
2025.10.17 14:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 14:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
