Jameson Aritho Lennevi

Jameson

Jameson Aritho Lennevi
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 211%
XM.COM-MT5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
91
Kârla kapanan işlemler:
50 (54.94%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (45.05%)
En iyi işlem:
363.60 EUR
En kötü işlem:
-280.30 EUR
Brüt kâr:
2 243.60 EUR (91 548 pips)
Brüt zarar:
-1 562.04 EUR (38 928 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (184.20 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
516.89 EUR (2)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
157.54%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.84
Alış işlemleri:
74 (81.32%)
Satış işlemleri:
17 (18.68%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
7.49 EUR
Ortalama kâr:
44.87 EUR
Ortalama zarar:
-38.10 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-389.10 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-481.68 EUR (2)
Aylık büyüme:
210.56%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
810.70 EUR (48.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.93% (810.70 EUR)
Varlığa göre:
39.78% (528.41 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 79
SILVER# 9
USDJPY# 2
JP225Cash 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 766
SILVER# 12
USDJPY# -1
JP225Cash 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 52K
SILVER# 750
USDJPY# -22
JP225Cash -12
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +363.60 EUR
En kötü işlem: -280 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +184.20 EUR
Maksimum ardışık zarar: -389.10 EUR

İnceleme yok
2025.10.17 15:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 15:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.17 15:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 14:41
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 14:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
