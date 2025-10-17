- Büyüme
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
3 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (25.00%)
En iyi işlem:
351.88 USD
En kötü işlem:
-0.86 USD
Brüt kâr:
767.64 USD (208 401 pips)
Brüt zarar:
-0.86 USD (129 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (767.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
767.64 USD (3)
Sharpe oranı:
1.03
Alım-satım etkinliği:
98.92%
Maks. mevduat yükü:
13.59%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
891.60
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
4 (100.00%)
Kâr faktörü:
892.60
Beklenen getiri:
191.70 USD
Ortalama kâr:
255.88 USD
Ortalama zarar:
-0.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.86 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.86 USD (0.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
3.58% (45.35 USD)
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
XAUUSD
3
GBPJPY
1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
XAUUSD
768
GBPJPY
-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
XAUUSD
208K
GBPJPY
-129
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
En iyi işlem: +351.88 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +767.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
PrimusMarkets-Live
|0.00 × 77
|
GKFXPrime-Live-1
|0.00 × 104
|
AUSMarkets-Live
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 9
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 33
|0.00 × 8
|
FXTRADING.com-Live
|0.00 × 56
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 9
|
XMTrading-Real 47
|0.00 × 17
|
BlueberryMarkets2-Real2
|0.00 × 12
|
DIS-Real-01
|0.00 × 8
|
OctaFX-Real4
|0.00 × 15
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 8
|
HantecMarketsLtd-Server4
|0.00 × 6
|
TurnkeyGlobal-Demo
|0.00 × 10
|
NordFX-Real4
|0.00 × 8
|
ECNTrade-Live
|0.00 × 8
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
Exness-Real8
|0.00 × 61
|
RVForex-Live
|0.00 × 1
|
USGVU-Live-Europe
|0.00 × 10
|
TTCM-Live3
|0.00 × 58
