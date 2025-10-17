- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
9 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.60 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
3.24 USD (458 pips)
Brüt zarar:
-0.36 USD
Maksimum ardışık kazanç:
9 (3.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.24 USD (9)
Sharpe oranı:
2.78
Alım-satım etkinliği:
51.46%
Maks. mevduat yükü:
2.43%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
24.00
Alış işlemleri:
5 (55.56%)
Satış işlemleri:
4 (44.44%)
Kâr faktörü:
9.00
Beklenen getiri:
0.36 USD
Ortalama kâr:
0.36 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.12 USD
Maksimum:
0.12 USD (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.46% (0.69 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURAUD
|1
|AUDJPY
|1
|CADCHF
|1
|EURNZD
|1
|GBPNZD
|1
|NZDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|EURCHF
|1
|AUDCAD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURAUD
|0
|AUDJPY
|0
|CADCHF
|1
|EURNZD
|0
|GBPNZD
|0
|NZDJPY
|0
|CHFJPY
|0
|EURCHF
|1
|AUDCAD
|0
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURAUD
|52
|AUDJPY
|51
|CADCHF
|51
|EURNZD
|51
|GBPNZD
|51
|NZDJPY
|51
|CHFJPY
|50
|EURCHF
|50
|AUDCAD
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.60 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +3.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Axiory-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.38 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 53
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.40 × 15
|
PacificUnionLLC-Live
|1.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.05 × 290
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.57 × 7570
|
ICMarkets-MT5-2
|1.67 × 6
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.80 × 5
|
itexsys-Platform
|2.04 × 24
|
BlueberryMarkets-Live
|2.41 × 17
|
LiteFinance-MT5-Live
|2.67 × 9
|
FPMarkets-Live
|2.75 × 83
|
TitanFX-MT5-01
|2.83 × 6
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.92 × 24
|
PlexyTrade-Server01
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.22 × 268
|
Exness-MT5Real8
|3.60 × 55
|
Tickmill-Live
|3.79 × 53
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.82 × 1024
|
GOMarketsMU-Live
|4.08 × 25
|
OctaFX-Real2
|4.17 × 253
|
FIBOGroup-MT5 Server
|4.45 × 11
|
ForexClub-MT5 Real Server
|4.57 × 7
|
VantageInternational-Live
|4.70 × 157
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
150
USD
USD
1
100%
9
100%
51%
9.00
0.36
USD
USD
0%
1:500