Yunxing Li

RunYao321

Yunxing Li
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 113%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
27 (96.42%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (3.57%)
En iyi işlem:
119.70 USD
En kötü işlem:
-62.50 USD
Brüt kâr:
1 204.78 USD (12 195 pips)
Brüt zarar:
-78.76 USD (625 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (820.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
820.40 USD (16)
Sharpe oranı:
1.09
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
4.09%
En son işlem:
20 dakika önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
17.35
Alış işlemleri:
2 (7.14%)
Satış işlemleri:
26 (92.86%)
Kâr faktörü:
15.30
Beklenen getiri:
40.22 USD
Ortalama kâr:
44.62 USD
Ortalama zarar:
-78.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-62.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-62.50 USD (1)
Aylık büyüme:
112.58%
Algo alım-satım:
10%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.24 USD
Maksimum:
64.90 USD (4.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.58% (63.10 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +119.70 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +820.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -62.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EBCFinancialGroupKY-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.03 × 36
Exness-MT5Real
5.83 × 6
Exness-MT5Real31
9.25 × 40
FxPro-MT5
9.50 × 2
OctaFX-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
18.79 × 52
RunYao Quantitative EA Whitepaper Summary​​ ​​Strategy Philosophy: Precision Capturing of Trend Reversals​​ ​​Core Concept:​​ Combines the reversal sensitivity of SAR with the rigor of multiple filters (trend/volatility/time/oscillator) to enter during the early stages of a trend, maximizing profits through dynamic risk management. ​​Innovations:​
  • ​Five-Dimensional Signal Filtering:​​ EMA trend direction → ATR volatility intensity → ADX trend strength → Bollinger Band width → RSI boundaries, verified layer by layer.
  • ​Adaptive Risk Management:​​ Seamless integration of three stages: initial stop-loss (ATR multiple), break-even shift, and trailing profit.
  • ​Risk Circuit Breaker Mechanism:​​ Automatically halts new position opening when total account risk reaches a threshold, preventing consecutive losses.
​Performance Characteristics:​
  • ​High Risk-Reward Ratio Scenarios:​​ Enters at the initial stage of trend reversals, using trailing stops to capture the main wave.
  • ​Low Drawdown Design:​​ Avoids whipsaw losses in ranging markets through dynamic ATR-based stops and Bollinger Band width filtering.

İnceleme yok
2025.10.17 11:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 11:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
