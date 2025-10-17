- Büyüme
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
27 (96.42%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (3.57%)
En iyi işlem:
119.70 USD
En kötü işlem:
-62.50 USD
Brüt kâr:
1 204.78 USD (12 195 pips)
Brüt zarar:
-78.76 USD (625 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (820.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
820.40 USD (16)
Sharpe oranı:
1.09
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
4.09%
En son işlem:
20 dakika önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
17.35
Alış işlemleri:
2 (7.14%)
Satış işlemleri:
26 (92.86%)
Kâr faktörü:
15.30
Beklenen getiri:
40.22 USD
Ortalama kâr:
44.62 USD
Ortalama zarar:
-78.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-62.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-62.50 USD (1)
Aylık büyüme:
112.58%
Algo alım-satım:
10%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.24 USD
Maksimum:
64.90 USD (4.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.58% (63.10 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|12K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +119.70 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +820.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -62.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EBCFinancialGroupKY-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
RunYao Quantitative EA Whitepaper Summary Strategy Philosophy: Precision Capturing of Trend Reversals Core Concept: Combines the reversal sensitivity of SAR with the rigor of multiple filters (trend/volatility/time/oscillator) to enter during the early stages of a trend, maximizing profits through dynamic risk management. Innovations:
- • Five-Dimensional Signal Filtering: EMA trend direction → ATR volatility intensity → ADX trend strength → Bollinger Band width → RSI boundaries, verified layer by layer.
- • Adaptive Risk Management: Seamless integration of three stages: initial stop-loss (ATR multiple), break-even shift, and trailing profit.
- • Risk Circuit Breaker Mechanism: Automatically halts new position opening when total account risk reaches a threshold, preventing consecutive losses.
- • High Risk-Reward Ratio Scenarios: Enters at the initial stage of trend reversals, using trailing stops to capture the main wave.
- • Low Drawdown Design: Avoids whipsaw losses in ranging markets through dynamic ATR-based stops and Bollinger Band width filtering.
İnceleme yok