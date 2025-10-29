SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Pullback M5
Pongrat Wankeo

Pullback M5

0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 38%
ACCapitalMarket-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
119
Kârla kapanan işlemler:
83 (69.74%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (30.25%)
En iyi işlem:
251.10 USD
En kötü işlem:
-714.00 USD
Brüt kâr:
6 530.88 USD (17 583 pips)
Brüt zarar:
-5 299.60 USD (13 257 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (633.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
843.93 USD (11)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
61
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
1.02
Alış işlemleri:
93 (78.15%)
Satış işlemleri:
26 (21.85%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
10.35 USD
Ortalama kâr:
78.69 USD
Ortalama zarar:
-147.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-845.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 044.09 USD (3)
Aylık büyüme:
22.96%
Algo alım-satım:
84%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
530.67 USD
Maksimum:
1 206.76 USD (31.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.05% (1 205.50 USD)
Varlığa göre:
0.19% (8.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100Roll.ECN 44
US30Roll.ECN 31
XAUUSD.ECN 22
GBPUSD.ECN 11
SPX500Roll.ECN 11
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100Roll.ECN 1.2K
US30Roll.ECN 149
XAUUSD.ECN -1.3K
GBPUSD.ECN 631
SPX500Roll.ECN 547
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100Roll.ECN 2.7K
US30Roll.ECN 2.5K
XAUUSD.ECN -1.7K
GBPUSD.ECN 404
SPX500Roll.ECN 372
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +251.10 USD
En kötü işlem: -714 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +633.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -845.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ACCapitalMarket-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Apply a multi-timeframe pullback strategy at key levels using the H1, M15, and M5 charts.
İnceleme yok
2025.10.29 11:43
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.7% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 04:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 04:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.17 10:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.17 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 10:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
