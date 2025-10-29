- Büyüme
İşlemler:
119
Kârla kapanan işlemler:
83 (69.74%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (30.25%)
En iyi işlem:
251.10 USD
En kötü işlem:
-714.00 USD
Brüt kâr:
6 530.88 USD (17 583 pips)
Brüt zarar:
-5 299.60 USD (13 257 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (633.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
843.93 USD (11)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
61
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
1.02
Alış işlemleri:
93 (78.15%)
Satış işlemleri:
26 (21.85%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
10.35 USD
Ortalama kâr:
78.69 USD
Ortalama zarar:
-147.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-845.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 044.09 USD (3)
Aylık büyüme:
22.96%
Algo alım-satım:
84%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
530.67 USD
Maksimum:
1 206.76 USD (31.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.05% (1 205.50 USD)
Varlığa göre:
0.19% (8.36 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NAS100Roll.ECN
|44
|US30Roll.ECN
|31
|XAUUSD.ECN
|22
|GBPUSD.ECN
|11
|SPX500Roll.ECN
|11
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NAS100Roll.ECN
|1.2K
|US30Roll.ECN
|149
|XAUUSD.ECN
|-1.3K
|GBPUSD.ECN
|631
|SPX500Roll.ECN
|547
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NAS100Roll.ECN
|2.7K
|US30Roll.ECN
|2.5K
|XAUUSD.ECN
|-1.7K
|GBPUSD.ECN
|404
|SPX500Roll.ECN
|372
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
En iyi işlem: +251.10 USD
En kötü işlem: -714 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +633.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -845.24 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ACCapitalMarket-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Apply a multi-timeframe pullback strategy at key levels using the H1, M15, and M5 charts.
