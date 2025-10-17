- Büyüme
İşlemler:
144
Kârla kapanan işlemler:
85 (59.02%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (40.97%)
En iyi işlem:
268.38 GBP
En kötü işlem:
-328.18 GBP
Brüt kâr:
6 611.39 GBP (676 703 pips)
Brüt zarar:
-5 028.73 GBP (364 262 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (293.95 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
760.65 GBP (5)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
81
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.43
Alış işlemleri:
128 (88.89%)
Satış işlemleri:
16 (11.11%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
10.99 GBP
Ortalama kâr:
77.78 GBP
Ortalama zarar:
-85.23 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-876.89 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-876.89 GBP (6)
Aylık büyüme:
37.24%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
150.29 GBP
Maksimum:
1 110.11 GBP (61.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|117
|XAUEUR
|16
|BTCUSD
|9
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.6K
|XAUEUR
|527
|BTCUSD
|284
|GBPUSD
|-96
|EURUSD
|-229
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|14K
|XAUEUR
|1.8K
|BTCUSD
|298K
|GBPUSD
|-611
|EURUSD
|-493
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +268.38 GBP
En kötü işlem: -328 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +293.95 GBP
Maksimum ardışık zarar: -876.89 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 7
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 75
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.55 × 33
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
OxSecurities-Live
|0.75 × 4
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.45 × 9948
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
Forex.com-Live 536
|1.70 × 158
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
