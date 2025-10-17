SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MA1T
Dmitrii Castravet

MA1T

Dmitrii Castravet
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
144
Kârla kapanan işlemler:
85 (59.02%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (40.97%)
En iyi işlem:
268.38 GBP
En kötü işlem:
-328.18 GBP
Brüt kâr:
6 611.39 GBP (676 703 pips)
Brüt zarar:
-5 028.73 GBP (364 262 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (293.95 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
760.65 GBP (5)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
81
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.43
Alış işlemleri:
128 (88.89%)
Satış işlemleri:
16 (11.11%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
10.99 GBP
Ortalama kâr:
77.78 GBP
Ortalama zarar:
-85.23 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-876.89 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-876.89 GBP (6)
Aylık büyüme:
37.24%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
150.29 GBP
Maksimum:
1 110.11 GBP (61.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 117
XAUEUR 16
BTCUSD 9
GBPUSD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.6K
XAUEUR 527
BTCUSD 284
GBPUSD -96
EURUSD -229
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 14K
XAUEUR 1.8K
BTCUSD 298K
GBPUSD -611
EURUSD -493
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +268.38 GBP
En kötü işlem: -328 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +293.95 GBP
Maksimum ardışık zarar: -876.89 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 11
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageFX-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 7
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.29 × 75
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.55 × 33
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
OxSecurities-Live
0.75 × 4
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.45 × 9948
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.70 × 158
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
81 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Combination of years of research. Gold and BITCOIN portfolio.
İnceleme yok
2025.10.17 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 10:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol