İşlemler:
564
Kârla kapanan işlemler:
511 (90.60%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (9.40%)
En iyi işlem:
4.58 USD
En kötü işlem:
-27.20 USD
Brüt kâr:
347.57 USD (34 505 pips)
Brüt zarar:
-345.27 USD (34 501 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
63 (45.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45.43 USD (63)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.23%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
578
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
0.04
Alış işlemleri:
226 (40.07%)
Satış işlemleri:
338 (59.93%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.00 USD
Ortalama kâr:
0.68 USD
Ortalama zarar:
-6.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-5.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.12 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.96 USD
Maksimum:
54.84 USD (5.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.28% (54.84 USD)
Varlığa göre:
17.82% (182.32 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|564
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.58 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 63
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +45.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
