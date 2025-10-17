SinyallerBölümler
Arief Budianto

Mochi is my dog

Arief Budianto
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 184%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
98
Kârla kapanan işlemler:
60 (61.22%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (38.78%)
En iyi işlem:
130.35 USD
En kötü işlem:
-78.76 USD
Brüt kâr:
634.04 USD (42 840 pips)
Brüt zarar:
-450.45 USD (29 936 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (111.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
165.06 USD (3)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
20.95%
Maks. mevduat yükü:
10.16%
En son işlem:
39 dakika önce
Hafta başına işlemler:
97
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
0.82
Alış işlemleri:
48 (48.98%)
Satış işlemleri:
50 (51.02%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
1.87 USD
Ortalama kâr:
10.57 USD
Ortalama zarar:
-11.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-185.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-185.35 USD (5)
Aylık büyüme:
183.59%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
39.05 USD
Maksimum:
225.01 USD (78.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
78.69% (225.01 USD)
Varlığa göre:
3.45% (9.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDr 98
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDr 184
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDr 13K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +130.35 USD
En kötü işlem: -79 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +111.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -185.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Enerjik yatırımcı. Gerçek strateji, gerçek sonuçlar.
Akıllıca yatırım yapın; risk her zaman sizindir.
İnceleme yok
2025.10.17 11:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.17 11:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 11:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.17 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 10:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
