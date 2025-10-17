- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
48 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (14.29%)
En iyi işlem:
19.71 USD
En kötü işlem:
-6.08 USD
Brüt kâr:
229.31 USD (212 738 pips)
Brüt zarar:
-29.84 USD (29 829 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (213.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
213.13 USD (41)
Sharpe oranı:
0.70
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
36.34%
En son işlem:
54 dakika önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
35 dakika
Düzelme faktörü:
6.76
Alış işlemleri:
7 (12.50%)
Satış işlemleri:
49 (87.50%)
Kâr faktörü:
7.68
Beklenen getiri:
3.56 USD
Ortalama kâr:
4.78 USD
Ortalama zarar:
-3.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-29.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.52 USD (7)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.78 USD
Maksimum:
29.52 USD (6.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.24% (29.52 USD)
Varlığa göre:
12.21% (75.48 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|GBPJPY
|5
|USDCAD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|181
|GBPJPY
|11
|USDCAD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|181K
|GBPJPY
|1.6K
|USDCAD
|97
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
InstaForex-Cent2.com
|0.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 8
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
IMMFX-Real
|0.00 × 3
