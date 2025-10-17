- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
98
Kârla kapanan işlemler:
67 (68.36%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (31.63%)
En iyi işlem:
13.55 USD
En kötü işlem:
-9.64 USD
Brüt kâr:
210.30 USD (275 977 pips)
Brüt zarar:
-142.21 USD (146 902 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (43.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49.97 USD (6)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
45.14%
Maks. mevduat yükü:
55.05%
En son işlem:
29 dakika önce
Hafta başına işlemler:
99
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
0.89
Alış işlemleri:
12 (12.24%)
Satış işlemleri:
86 (87.76%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
0.69 USD
Ortalama kâr:
3.14 USD
Ortalama zarar:
-4.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-44.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46.09 USD (6)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
53.11 USD
Maksimum:
76.19 USD (26.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.27% (76.19 USD)
Varlığa göre:
6.49% (8.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|70
|BTCUSD
|13
|GBPJPY
|12
|USDCAD
|3
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|22
|BTCUSD
|11
|GBPJPY
|36
|USDCAD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|22K
|BTCUSD
|105K
|GBPJPY
|2K
|USDCAD
|54
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.55 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +43.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
InstaForex-Cent2.com
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Exness-Real5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
TP or Sl
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 33 USD
55%
0
0
USD
USD
135
USD
USD
1
0%
98
68%
45%
1.47
0.69
USD
USD
26%
1:200