SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Forex gold Scalp
Duc Thao Nguyen

Forex gold Scalp

Duc Thao Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 55%
Exness-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
98
Kârla kapanan işlemler:
67 (68.36%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (31.63%)
En iyi işlem:
13.55 USD
En kötü işlem:
-9.64 USD
Brüt kâr:
210.30 USD (275 977 pips)
Brüt zarar:
-142.21 USD (146 902 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (43.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49.97 USD (6)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
45.14%
Maks. mevduat yükü:
55.05%
En son işlem:
29 dakika önce
Hafta başına işlemler:
99
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
0.89
Alış işlemleri:
12 (12.24%)
Satış işlemleri:
86 (87.76%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
0.69 USD
Ortalama kâr:
3.14 USD
Ortalama zarar:
-4.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-44.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46.09 USD (6)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
53.11 USD
Maksimum:
76.19 USD (26.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.27% (76.19 USD)
Varlığa göre:
6.49% (8.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 70
BTCUSD 13
GBPJPY 12
USDCAD 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 22
BTCUSD 11
GBPJPY 36
USDCAD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 22K
BTCUSD 105K
GBPJPY 2K
USDCAD 54
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.55 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +43.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

InstaForex-Cent2.com
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Exness-Real5
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
mForex-REAL
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
OANDA-v20 Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Axi-US16-Live
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
229 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
TP or Sl
İnceleme yok
2025.10.17 11:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.17 11:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Forex gold Scalp
Ayda 33 USD
55%
0
0
USD
135
USD
1
0%
98
68%
45%
1.47
0.69
USD
26%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.