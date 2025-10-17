- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
7 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.22 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
0.72 USD (98 pips)
Brüt zarar:
-0.28 USD
Maksimum ardışık kazanç:
7 (0.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.72 USD (7)
Sharpe oranı:
1.43
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
71 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
54 saniye
Düzelme faktörü:
8.80
Alış işlemleri:
2 (28.57%)
Satış işlemleri:
5 (71.43%)
Kâr faktörü:
2.57
Beklenen getiri:
0.10 USD
Ortalama kâr:
0.10 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.05 USD
Maksimum:
0.05 USD (1.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|0
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|98
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.22 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.80 × 5891
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
İnceleme yok