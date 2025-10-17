SinyallerBölümler
Majed Mohammed S Albader

IM2I2025

Majed Mohammed S Albader
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
7 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.22 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
0.72 USD (98 pips)
Brüt zarar:
-0.28 USD
Maksimum ardışık kazanç:
7 (0.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.72 USD (7)
Sharpe oranı:
1.43
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
71 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
54 saniye
Düzelme faktörü:
8.80
Alış işlemleri:
2 (28.57%)
Satış işlemleri:
5 (71.43%)
Kâr faktörü:
2.57
Beklenen getiri:
0.10 USD
Ortalama kâr:
0.10 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.05 USD
Maksimum:
0.05 USD (1.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 0
1
1
1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 98
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.22 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 5891
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
59 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.17 09:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.17 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.17 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 71 days
