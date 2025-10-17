- Büyüme
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
400
Kârla kapanan işlemler:
164 (41.00%)
Zararla kapanan işlemler:
236 (59.00%)
En iyi işlem:
87.43 USD
En kötü işlem:
-91.87 USD
Brüt kâr:
1 003.54 USD (616 751 pips)
Brüt zarar:
-1 326.19 USD (1 338 007 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (8.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
120.40 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1374 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.85
Alış işlemleri:
208 (52.00%)
Satış işlemleri:
192 (48.00%)
Kâr faktörü:
0.76
Beklenen getiri:
-0.81 USD
Ortalama kâr:
6.12 USD
Ortalama zarar:
-5.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-71.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-114.62 USD (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
359.96 USD
Maksimum:
377.85 USD (123.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
97.73% (377.81 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|EURTRY
|51
|EURUSD
|44
|AUDNZD
|20
|USDJPY
|19
|USDHUF
|17
|AUDUSD
|12
|USDCAD
|11
|BTCUSD
|11
|GBPJPY
|11
|AUDCHF
|11
|USDCHF
|10
|NZDCAD
|9
|GBPUSD
|8
|USDMXN
|7
|EURGBP
|7
|USDTRY
|7
|NZDCHF
|6
|EURCAD
|5
|USDRUB
|5
|CHFSGD
|4
|USDPLN
|4
|EURNZD
|4
|EURSGD
|3
|CHFJPY
|3
|CADCHF
|3
|EURNOK
|3
|EURZAR
|3
|EURSEK
|3
|AUDJPY
|3
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|2
|GBPCHF
|2
|USDDKK
|2
|USDZAR
|2
|AUDCAD
|2
|USDHKD
|2
|NZDUSD
|1
|USDSEK
|1
|EURHKD
|1
|GBPTRY
|1
|NOKJPY
|1
|USDCZK
|1
|XBRUSD
|1
|XAGUSD
|1
|GBPNOK
|1
|EURCHF
|1
|USDNOK
|1
|GBPCAD
|1
|EURAUD
|1
|NOKSEK
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-47
|EURTRY
|6
|EURUSD
|66
|AUDNZD
|-17
|USDJPY
|-76
|USDHUF
|-6
|AUDUSD
|-30
|USDCAD
|1
|BTCUSD
|-116
|GBPJPY
|0
|AUDCHF
|-13
|USDCHF
|-15
|NZDCAD
|30
|GBPUSD
|-5
|USDMXN
|0
|EURGBP
|-5
|USDTRY
|-1
|NZDCHF
|-3
|EURCAD
|13
|USDRUB
|-7
|CHFSGD
|7
|USDPLN
|-56
|EURNZD
|-33
|EURSGD
|1
|CHFJPY
|3
|CADCHF
|6
|EURNOK
|-10
|EURZAR
|3
|EURSEK
|10
|AUDJPY
|-3
|CADJPY
|5
|NZDJPY
|-4
|GBPCHF
|-21
|USDDKK
|1
|USDZAR
|-4
|AUDCAD
|0
|USDHKD
|-1
|NZDUSD
|14
|USDSEK
|4
|EURHKD
|-5
|GBPTRY
|-6
|NOKJPY
|1
|USDCZK
|1
|XBRUSD
|0
|XAGUSD
|0
|GBPNOK
|-6
|EURCHF
|-1
|USDNOK
|2
|GBPCAD
|-1
|EURAUD
|-3
|NOKSEK
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4K
|EURTRY
|-141
|EURUSD
|7.6K
|AUDNZD
|-552
|USDJPY
|-4.6K
|USDHUF
|-731
|AUDUSD
|-1.8K
|USDCAD
|-266
|BTCUSD
|-670K
|GBPJPY
|-196
|AUDCHF
|-899
|USDCHF
|-879
|NZDCAD
|1.9K
|GBPUSD
|-406
|USDMXN
|1.3K
|EURGBP
|10
|USDTRY
|620
|NZDCHF
|-90
|EURCAD
|1.1K
|USDRUB
|-46K
|CHFSGD
|861
|USDPLN
|-11K
|EURNZD
|-2.9K
|EURSGD
|294
|CHFJPY
|418
|CADCHF
|349
|EURNOK
|-8.3K
|EURZAR
|7.4K
|EURSEK
|9.5K
|AUDJPY
|79
|CADJPY
|573
|NZDJPY
|-182
|GBPCHF
|-1.5K
|USDDKK
|658
|USDZAR
|-2.1K
|AUDCAD
|85
|USDHKD
|-707
|NZDUSD
|731
|USDSEK
|3.5K
|EURHKD
|-3.5K
|GBPTRY
|-3.5K
|NOKJPY
|67
|USDCZK
|206
|XBRUSD
|0
|XAGUSD
|4
|GBPNOK
|-2.9K
|EURCHF
|-11
|USDNOK
|1.4K
|GBPCAD
|-171
|EURAUD
|-194
|NOKSEK
|-702
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +87.43 USD
En kötü işlem: -92 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +8.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -71.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.50 × 4
|
FusionMarketsAU-Live
|0.50 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.50 × 2
|
FairForex-LIVE
|0.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.95 × 1495
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 1
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|1.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|1.04 × 1746
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.17 × 6
|
ScopeMarkets-Live
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.49 × 23692
|
Exness-MT5Real24
|1.50 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.56 × 884
|
PUPrime-Live
|1.57 × 35
|
ICMarketsSC-MT5
|1.67 × 70581
|
ICMarkets-MT5
|1.82 × 13066
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.94 × 1427
|
JunoMarkets-Server
|2.00 × 24
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.03 × 428
Ephra Bot signal demonstrates live signals for Ephra Trading Bots. Ephra bot is a next-generation MQL5 Expert Advisor engineered to provide a smarter, more adaptive, and consistent approach to automated trading.
Developed through years of research and algorithmic refinement, it combines precision trade execution with dynamic risk management to deliver steady, dependable results across changing market conditions.
