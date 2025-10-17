Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live 0.00 × 2 GoMarkets-Demo 0.00 × 2 TengriSecurities-Server 0.00 × 1 ICTrading-MT5-2 0.00 × 2 ICMarkets-MT5-2 0.00 × 5 VTMarkets-Live 3 0.00 × 1 STARTRADERFinancial-Live 0.50 × 4 FusionMarketsAU-Live 0.50 × 2 OneRoyal-Server 0.50 × 2 FairForex-LIVE 0.67 × 3 ICMarketsEU-MT5 0.95 × 1495 FPMarketsSC-Live 1.00 × 1 CapitalXtend-MetaTrader5 1.00 × 2 ICTrading-MT5-4 1.04 × 1746 GFXSecurities-GFXSECURITIES 1.17 × 6 ScopeMarkets-Live 1.33 × 3 ICMarketsSC-MT5-2 1.49 × 23692 Exness-MT5Real24 1.50 × 2 RazeGlobalMarkets-Server 1.56 × 884 PUPrime-Live 1.57 × 35 ICMarketsSC-MT5 1.67 × 70581 ICMarkets-MT5 1.82 × 13066 TradeMaxGlobal-Live 1.94 × 1427 JunoMarkets-Server 2.00 × 24 ICMarketsEU-MT5-2 2.03 × 428 170 daha fazla...