Sinyaller / MetaTrader 5 / Ephra Bot Signal
Daniel Makau

Ephra Bot Signal

Daniel Makau
0 inceleme
138 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2019 -41%
ICMarketsSC-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
400
Kârla kapanan işlemler:
164 (41.00%)
Zararla kapanan işlemler:
236 (59.00%)
En iyi işlem:
87.43 USD
En kötü işlem:
-91.87 USD
Brüt kâr:
1 003.54 USD (616 751 pips)
Brüt zarar:
-1 326.19 USD (1 338 007 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (8.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
120.40 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1374 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.85
Alış işlemleri:
208 (52.00%)
Satış işlemleri:
192 (48.00%)
Kâr faktörü:
0.76
Beklenen getiri:
-0.81 USD
Ortalama kâr:
6.12 USD
Ortalama zarar:
-5.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-71.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-114.62 USD (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
359.96 USD
Maksimum:
377.85 USD (123.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
97.73% (377.81 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 67
EURTRY 51
EURUSD 44
AUDNZD 20
USDJPY 19
USDHUF 17
AUDUSD 12
USDCAD 11
BTCUSD 11
GBPJPY 11
AUDCHF 11
USDCHF 10
NZDCAD 9
GBPUSD 8
USDMXN 7
EURGBP 7
USDTRY 7
NZDCHF 6
EURCAD 5
USDRUB 5
CHFSGD 4
USDPLN 4
EURNZD 4
EURSGD 3
CHFJPY 3
CADCHF 3
EURNOK 3
EURZAR 3
EURSEK 3
AUDJPY 3
CADJPY 3
NZDJPY 2
GBPCHF 2
USDDKK 2
USDZAR 2
AUDCAD 2
USDHKD 2
NZDUSD 1
USDSEK 1
EURHKD 1
GBPTRY 1
NOKJPY 1
USDCZK 1
XBRUSD 1
XAGUSD 1
GBPNOK 1
EURCHF 1
USDNOK 1
GBPCAD 1
EURAUD 1
NOKSEK 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -47
EURTRY 6
EURUSD 66
AUDNZD -17
USDJPY -76
USDHUF -6
AUDUSD -30
USDCAD 1
BTCUSD -116
GBPJPY 0
AUDCHF -13
USDCHF -15
NZDCAD 30
GBPUSD -5
USDMXN 0
EURGBP -5
USDTRY -1
NZDCHF -3
EURCAD 13
USDRUB -7
CHFSGD 7
USDPLN -56
EURNZD -33
EURSGD 1
CHFJPY 3
CADCHF 6
EURNOK -10
EURZAR 3
EURSEK 10
AUDJPY -3
CADJPY 5
NZDJPY -4
GBPCHF -21
USDDKK 1
USDZAR -4
AUDCAD 0
USDHKD -1
NZDUSD 14
USDSEK 4
EURHKD -5
GBPTRY -6
NOKJPY 1
USDCZK 1
XBRUSD 0
XAGUSD 0
GBPNOK -6
EURCHF -1
USDNOK 2
GBPCAD -1
EURAUD -3
NOKSEK -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4K
EURTRY -141
EURUSD 7.6K
AUDNZD -552
USDJPY -4.6K
USDHUF -731
AUDUSD -1.8K
USDCAD -266
BTCUSD -670K
GBPJPY -196
AUDCHF -899
USDCHF -879
NZDCAD 1.9K
GBPUSD -406
USDMXN 1.3K
EURGBP 10
USDTRY 620
NZDCHF -90
EURCAD 1.1K
USDRUB -46K
CHFSGD 861
USDPLN -11K
EURNZD -2.9K
EURSGD 294
CHFJPY 418
CADCHF 349
EURNOK -8.3K
EURZAR 7.4K
EURSEK 9.5K
AUDJPY 79
CADJPY 573
NZDJPY -182
GBPCHF -1.5K
USDDKK 658
USDZAR -2.1K
AUDCAD 85
USDHKD -707
NZDUSD 731
USDSEK 3.5K
EURHKD -3.5K
GBPTRY -3.5K
NOKJPY 67
USDCZK 206
XBRUSD 0
XAGUSD 4
GBPNOK -2.9K
EURCHF -11
USDNOK 1.4K
GBPCAD -171
EURAUD -194
NOKSEK -702
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +87.43 USD
En kötü işlem: -92 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +8.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -71.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live
0.00 × 2
GoMarkets-Demo
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
ICTrading-MT5-2
0.00 × 2
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.50 × 4
FusionMarketsAU-Live
0.50 × 2
OneRoyal-Server
0.50 × 2
FairForex-LIVE
0.67 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.95 × 1495
FPMarketsSC-Live
1.00 × 1
CapitalXtend-MetaTrader5
1.00 × 2
ICTrading-MT5-4
1.04 × 1746
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.17 × 6
ScopeMarkets-Live
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
1.49 × 23692
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
1.56 × 884
PUPrime-Live
1.57 × 35
ICMarketsSC-MT5
1.67 × 70581
ICMarkets-MT5
1.82 × 13066
TradeMaxGlobal-Live
1.94 × 1427
JunoMarkets-Server
2.00 × 24
ICMarketsEU-MT5-2
2.03 × 428
170 daha fazla...
Ephra Bot signal demonstrates live signals for Ephra Trading Bots. Ephra bot is a next-generation MQL5 Expert Advisor engineered to provide a smarter, more adaptive, and consistent approach to automated trading.
Developed through years of research and algorithmic refinement, it combines precision trade execution with dynamic risk management to deliver steady, dependable results across changing market conditions.
İnceleme yok
2025.10.17 09:21
Trading operations on the account were performed for only 104 days. This comprises 10.78% of days out of the 965 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 09:21
80% of trades performed within 44 days. This comprises 4.56% of days out of the 965 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 1374 days
2025.10.17 09:21
A large drawdown may occur on the account again
