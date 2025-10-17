SinyallerBölümler
Lotanna Ezeonyido

AETownhall

Lotanna Ezeonyido
0 inceleme
Güvenilirlik
45 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
0%
Exness-MT5Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
203
Kârla kapanan işlemler:
82 (40.39%)
Zararla kapanan işlemler:
121 (59.61%)
En iyi işlem:
172.05 USD
En kötü işlem:
-797.90 USD
Brüt kâr:
2 755.54 USD (2 194 116 pips)
Brüt zarar:
-3 946.70 USD (1 269 992 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (130.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
383.69 USD (7)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.29%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.52
Alış işlemleri:
73 (35.96%)
Satış işlemleri:
130 (64.04%)
Kâr faktörü:
0.70
Beklenen getiri:
-5.87 USD
Ortalama kâr:
33.60 USD
Ortalama zarar:
-32.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-101.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-819.43 USD (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 273.44 USD
Maksimum:
2 273.44 USD (1136.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30m 77
GBPAUDm 41
EURJPYm 38
BTCUSDm 24
XAUUSDm 22
ETHUSDm 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30m -259
GBPAUDm -95
EURJPYm -429
BTCUSDm -201
XAUUSDm -208
ETHUSDm 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30m -41K
GBPAUDm 1.2K
EURJPYm -3.3K
BTCUSDm 790K
XAUUSDm 177K
ETHUSDm 607
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +172.05 USD
En kötü işlem: -798 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +130.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -101.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Strategy is all about waiting for confirmed breakouts in 4 hours bar. Trading mostly gold and bitcoin
İnceleme yok
2025.10.17 08:21
Trading operations on the account were performed for only 29 days. This comprises 9.32% of days out of the 311 days of the signal's entire lifetime.
Kopyala

