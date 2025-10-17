- Büyüme
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
22 (78.57%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (21.43%)
En iyi işlem:
3.23 USD
En kötü işlem:
-5.23 USD
Brüt kâr:
55.97 USD (56 838 pips)
Brüt zarar:
-26.75 USD (25 346 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (17.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17.60 USD (7)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
3.08%
Maks. mevduat yükü:
18.86%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
2.25
Alış işlemleri:
16 (57.14%)
Satış işlemleri:
12 (42.86%)
Kâr faktörü:
2.09
Beklenen getiri:
1.04 USD
Ortalama kâr:
2.54 USD
Ortalama zarar:
-4.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-10.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.11 USD (2)
Aylık büyüme:
58.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.70 USD
Maksimum:
12.96 USD (20.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.75% (12.92 USD)
Varlığa göre:
3.03% (2.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|29
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|31K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.23 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +17.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok
