R. Tjahyo Sembodo

Asperger

R. Tjahyo Sembodo
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 59%
RoboForex-ECN
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
22 (78.57%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (21.43%)
En iyi işlem:
3.23 USD
En kötü işlem:
-5.23 USD
Brüt kâr:
55.97 USD (56 838 pips)
Brüt zarar:
-26.75 USD (25 346 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (17.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17.60 USD (7)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
3.08%
Maks. mevduat yükü:
18.86%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
2.25
Alış işlemleri:
16 (57.14%)
Satış işlemleri:
12 (42.86%)
Kâr faktörü:
2.09
Beklenen getiri:
1.04 USD
Ortalama kâr:
2.54 USD
Ortalama zarar:
-4.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-10.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.11 USD (2)
Aylık büyüme:
58.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.70 USD
Maksimum:
12.96 USD (20.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.75% (12.92 USD)
Varlığa göre:
3.03% (2.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 29
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 31K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.23 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +17.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTindex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 8
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
İnceleme yok
2025.10.17 07:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 07:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
