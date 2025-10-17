SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FX777
Jan Spirer

FX777

Jan Spirer
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -71%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 EUR
En kötü işlem:
-18.03 EUR
Brüt kâr:
0.00 EUR
Brüt zarar:
-57.48 EUR (301 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 EUR (0)
Sharpe oranı:
-1.69
Alım-satım etkinliği:
58.41%
Maks. mevduat yükü:
109.55%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
6 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-9.58 EUR
Ortalama kâr:
0.00 EUR
Ortalama zarar:
-9.58 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-53.84 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-53.84 EUR (6)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
57.48 EUR
Maksimum:
57.48 EUR (71.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.07% (57.48 EUR)
Varlığa göre:
4.32% (2.83 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY -66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY -301
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.00 EUR
En kötü işlem: -18 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +0.00 EUR
Maksimum ardışık zarar: -53.84 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.21 × 24
ICMarketsSC-MT5-2
1.67 × 6
OANDA-Live-1
5.00 × 6
RoboForex-Pro
7.04 × 24
Exness-MT5Real15
8.75 × 12
FXGT-Live
8.83 × 6
FBS-Real
19.25 × 4
İnceleme yok
2025.10.17 08:21
Share of trading days is too low
2025.10.17 08:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.17 08:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.17 08:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.17 07:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 07:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 07:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.17 07:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 07:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
