- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
118
Kârla kapanan işlemler:
106 (89.83%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (10.17%)
En iyi işlem:
1 194.30 USD
En kötü işlem:
-36.09 USD
Brüt kâr:
1 395.92 USD (139 579 pips)
Brüt zarar:
-91.75 USD (9 172 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (25.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 195.30 USD (2)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.11%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
121
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
21.86
Alış işlemleri:
117 (99.15%)
Satış işlemleri:
1 (0.85%)
Kâr faktörü:
15.21
Beklenen getiri:
11.05 USD
Ortalama kâr:
13.17 USD
Ortalama zarar:
-7.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-59.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-59.67 USD (2)
Aylık büyüme:
5.26%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
59.67 USD (2.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
61.35% (1 425.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|118
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|130K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 194.30 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +25.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -59.67 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.04 × 51
|
OctaFX-Real10
|1.55 × 51
|
Exness-Real16
|1.63 × 83
|
ICMarketsSC-Live03
|1.70 × 30
|
Pepperstone-Edge11
|2.09 × 234
|
Tickmill-Live09
|2.43 × 28
|
TMGM.TradeMax-Live3
|7.75 × 4
|
RoboForex-Pro
|11.25 × 332
|
FBS-Real-6
|12.53 × 60
This is a Gold account that running using Duo EA from Niguru
İnceleme yok