Nino Guevara Ruwano

Niguru Gold Duo

Nino Guevara Ruwano
0 inceleme
Güvenilirlik
213 hafta
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
118
Kârla kapanan işlemler:
106 (89.83%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (10.17%)
En iyi işlem:
1 194.30 USD
En kötü işlem:
-36.09 USD
Brüt kâr:
1 395.92 USD (139 579 pips)
Brüt zarar:
-91.75 USD (9 172 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (25.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 195.30 USD (2)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.11%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
121
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
21.86
Alış işlemleri:
117 (99.15%)
Satış işlemleri:
1 (0.85%)
Kâr faktörü:
15.21
Beklenen getiri:
11.05 USD
Ortalama kâr:
13.17 USD
Ortalama zarar:
-7.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-59.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-59.67 USD (2)
Aylık büyüme:
5.26%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
59.67 USD (2.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
61.35% (1 425.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 118
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 130K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 194.30 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +25.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -59.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-Trade
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.04 × 51
OctaFX-Real10
1.55 × 51
Exness-Real16
1.63 × 83
ICMarketsSC-Live03
1.70 × 30
Pepperstone-Edge11
2.09 × 234
Tickmill-Live09
2.43 × 28
TMGM.TradeMax-Live3
7.75 × 4
RoboForex-Pro
11.25 × 332
FBS-Real-6
12.53 × 60
This is a Gold account that running using Duo EA from Niguru
İnceleme yok
2025.10.17 07:11
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 0.2% of days out of the 1487 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 07:11
80% of trades performed within 2 days. This comprises 0.13% of days out of the 1487 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 07:11
High current drawdown in 58% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 07:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 07:11
A large drawdown may occur on the account again
