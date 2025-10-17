- Büyüme
İşlemler:
642
Kârla kapanan işlemler:
459 (71.49%)
Zararla kapanan işlemler:
183 (28.50%)
En iyi işlem:
162.30 USD
En kötü işlem:
-56.04 USD
Brüt kâr:
1 996.76 USD (103 112 pips)
Brüt zarar:
-1 318.43 USD (101 375 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (36.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
316.31 USD (6)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
27.50%
Maks. mevduat yükü:
4.34%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
644
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
2.08
Alış işlemleri:
640 (99.69%)
Satış işlemleri:
2 (0.31%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
1.06 USD
Ortalama kâr:
4.35 USD
Ortalama zarar:
-7.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-326.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-326.78 USD (8)
Aylık büyüme:
6.78%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
326.78 USD (2.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.97% (325.13 USD)
Varlığa göre:
1.14% (121.25 USD)
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|Gold
|634
|NDXUSD
|5
|XAUUSD
|3
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|Gold
|677
|NDXUSD
|0
|XAUUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|Gold
|930
|NDXUSD
|-371
|XAUUSD
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
En iyi işlem: +162.30 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +36.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -326.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
İnceleme yok
