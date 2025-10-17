SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BirdGold
Sebastien Rouille

BirdGold

Sebastien Rouille
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 58%
VantageInternational-Live 16
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
202
Kârla kapanan işlemler:
199 (98.51%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (1.49%)
En iyi işlem:
8.18 USD
En kötü işlem:
-24.41 USD
Brüt kâr:
559.40 USD (55 888 pips)
Brüt zarar:
-33.05 USD (3 304 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
104 (297.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
297.32 USD (104)
Sharpe oranı:
1.26
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.40%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
208
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
21.56
Alış işlemleri:
202 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
16.93
Beklenen getiri:
2.61 USD
Ortalama kâr:
2.81 USD
Ortalama zarar:
-11.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-24.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.41 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
24.41 USD (1.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.83% (24.41 USD)
Varlığa göre:
25.60% (259.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 202
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 526
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 53K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.18 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 104
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +297.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 16
2.50 × 2
VantageInternational-Live 2
2.63 × 100
RoboForex-Pro
12.25 × 28
İnceleme yok
2025.10.17 07:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.17 07:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 06:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 06:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.