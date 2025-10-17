SinyallerBölümler
Sudibyo Raharjo

Umbrella

Sudibyo Raharjo
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 222%
Exness-Real2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
37 (84.09%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (15.91%)
En iyi işlem:
514 490.94 IDR
En kötü işlem:
-179 172.32 IDR
Brüt kâr:
4 236 405.19 IDR (229 022 pips)
Brüt zarar:
-278 260.40 IDR (108 882 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (985 117.39 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
1 099 745.50 IDR (9)
Sharpe oranı:
0.90
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.16%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
22.09
Alış işlemleri:
30 (68.18%)
Satış işlemleri:
14 (31.82%)
Kâr faktörü:
15.22
Beklenen getiri:
89 957.84 IDR
Ortalama kâr:
114 497.44 IDR
Ortalama zarar:
-39 751.49 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-43 737.84 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-179 172.32 IDR (1)
Aylık büyüme:
221.82%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 IDR
Maksimum:
179 172.32 IDR (4.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.59% (179 172.32 IDR)
Varlığa göre:
8.26% (398 118.72 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 22
GBPUSDm 19
EURUSDm 2
BTCUSDm 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 379
GBPUSDm 42
EURUSDm -4
BTCUSDm -18
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 227K
GBPUSDm 1.6K
EURUSDm -243
BTCUSDm -108K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +514 490.94 IDR
En kötü işlem: -179 172 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +985 117.39 IDR
Maksimum ardışık zarar: -43 737.84 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This 1 shoot trade types, initial balance = 100$
İnceleme yok
2025.10.17 06:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 06:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
