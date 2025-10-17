- Büyüme
İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
37 (84.09%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (15.91%)
En iyi işlem:
514 490.94 IDR
En kötü işlem:
-179 172.32 IDR
Brüt kâr:
4 236 405.19 IDR (229 022 pips)
Brüt zarar:
-278 260.40 IDR (108 882 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (985 117.39 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
1 099 745.50 IDR (9)
Sharpe oranı:
0.90
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.16%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
22.09
Alış işlemleri:
30 (68.18%)
Satış işlemleri:
14 (31.82%)
Kâr faktörü:
15.22
Beklenen getiri:
89 957.84 IDR
Ortalama kâr:
114 497.44 IDR
Ortalama zarar:
-39 751.49 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-43 737.84 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-179 172.32 IDR (1)
Aylık büyüme:
221.82%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 IDR
Maksimum:
179 172.32 IDR (4.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.59% (179 172.32 IDR)
Varlığa göre:
8.26% (398 118.72 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|22
|GBPUSDm
|19
|EURUSDm
|2
|BTCUSDm
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|379
|GBPUSDm
|42
|EURUSDm
|-4
|BTCUSDm
|-18
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|227K
|GBPUSDm
|1.6K
|EURUSDm
|-243
|BTCUSDm
|-108K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This 1 shoot trade types, initial balance = 100$
