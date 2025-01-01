Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı
İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.Yeni bir sinyal seç
Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:
- Büyüme
- 1 675%
- Aboneler
- 140
- Haftalar
- 87
- İşlemler
- 1291
- Kazanç
- 80%
- Kâr faktörü
- 3.29
- Maks. düşüş
- 32%
- Büyüme
- 1 571%
- Aboneler
- 69
- Haftalar
- 207
- İşlemler
- 5480
- Kazanç
- 63%
- Kâr faktörü
- 1.67
- Maks. düşüş
- 21%
- Büyüme
- 123%
- Aboneler
- 18
- Haftalar
- 52
- İşlemler
- 174
- Kazanç
- 83%
- Kâr faktörü
- 1.35
- Maks. düşüş
- 22%
- Büyüme
- 404%
- Aboneler
- 7
- Haftalar
- 78
- İşlemler
- 512
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 2.14
- Maks. düşüş
- 34%
- Büyüme
- 5 066%
- Aboneler
- 3
- Haftalar
- 232
- İşlemler
- 1404
- Kazanç
- 74%
- Kâr faktörü
- 1.85
- Maks. düşüş
- 26%
- Büyüme
- 375%
- Aboneler
- 10
- Haftalar
- 38
- İşlemler
- 126
- Kazanç
- 95%
- Kâr faktörü
- 1.73
- Maks. düşüş
- 34%
- Büyüme
- 1 390%
- Aboneler
- 78
- Haftalar
- 44
- İşlemler
- 1491
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 6.30
- Maks. düşüş
- 28%
- Büyüme
- 5 869%
- Aboneler
- 10
- Haftalar
- 226
- İşlemler
- 14422
- Kazanç
- 71%
- Kâr faktörü
- 1.59
- Maks. düşüş
- 54%
- Büyüme
- 112%
- Aboneler
- 15
- Haftalar
- 50
- İşlemler
- 502
- Kazanç
- 71%
- Kâr faktörü
- 2.15
- Maks. düşüş
- 17%
- Büyüme
- 251%
- Aboneler
- 8
- Haftalar
- 66
- İşlemler
- 402
- Kazanç
- 48%
- Kâr faktörü
- 1.45
- Maks. düşüş
- 17%
Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.