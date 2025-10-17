- Büyüme
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
23 (79.31%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (20.69%)
En iyi işlem:
43.74 USD
En kötü işlem:
-16.29 USD
Brüt kâr:
296.58 USD (59 491 pips)
Brüt zarar:
-71.80 USD (19 463 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (196.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
196.08 USD (18)
Sharpe oranı:
0.54
Alım-satım etkinliği:
71.39%
Maks. mevduat yükü:
134.91%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
8.74
Alış işlemleri:
19 (65.52%)
Satış işlemleri:
10 (34.48%)
Kâr faktörü:
4.13
Beklenen getiri:
7.75 USD
Ortalama kâr:
12.89 USD
Ortalama zarar:
-11.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-25.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.71 USD (2)
Algo alım-satım:
34%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
25.71 USD (4.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.68% (25.71 USD)
Varlığa göre:
35.25% (184.55 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|225
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|40K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +43.74 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +196.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.71 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
