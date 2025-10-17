SinyallerBölümler
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
FBS-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
187
Kârla kapanan işlemler:
113 (60.42%)
Zararla kapanan işlemler:
74 (39.57%)
En iyi işlem:
28.20 USD
En kötü işlem:
-92.70 USD
Brüt kâr:
161.86 USD (14 111 pips)
Brüt zarar:
-394.21 USD (18 311 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (36.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36.01 USD (26)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
96
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
-0.86
Alış işlemleri:
130 (69.52%)
Satış işlemleri:
57 (30.48%)
Kâr faktörü:
0.41
Beklenen getiri:
-1.24 USD
Ortalama kâr:
1.43 USD
Ortalama zarar:
-5.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-18.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-143.07 USD (5)
Aylık büyüme:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
263.15 USD
Maksimum:
271.70 USD (695.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 148
USDJPY 19
EURUSD 17
GBPUSD 2
AUDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -227
USDJPY 2
EURUSD -4
GBPUSD -2
AUDCAD -1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -3.7K
USDJPY -99
EURUSD -165
GBPUSD -146
AUDCAD -51
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.20 USD
En kötü işlem: -93 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +36.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Garnet-Server
0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 2
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 6
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
FreshForex-MT5
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 7
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
ForexTime-MT5
0.00 × 5
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 3
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
Earnex-Trade
0.00 × 1
278 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.17 05:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 05:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
