İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
1 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (66.67%)
En iyi işlem:
1.38 USD
En kötü işlem:
-4.27 USD
Brüt kâr:
1.38 USD (144 pips)
Brüt zarar:
-4.60 USD (446 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (1.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.38 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.45
Alım-satım etkinliği:
1.59%
Maks. mevduat yükü:
5.84%
En son işlem:
60 dakika önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
60 saniye
Düzelme faktörü:
-0.75
Alış işlemleri:
1 (33.33%)
Satış işlemleri:
2 (66.67%)
Kâr faktörü:
0.30
Beklenen getiri:
-1.07 USD
Ortalama kâr:
1.38 USD
Ortalama zarar:
-2.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.27 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.22 USD
Maksimum:
4.27 USD (2.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.83% (4.27 USD)
Varlığa göre:
0.88% (1.33 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-302
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.38 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
黄金突破策略，一次一单
不加仓，每单都带动态止盈止损
交流学习可以加微，jjj117118119
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-2%
0
0
USD
USD
147
USD
USD
1
100%
3
33%
2%
0.29
-1.07
USD
USD
3%
1:500