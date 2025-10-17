- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
7 (70.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (30.00%)
En iyi işlem:
9.72 USD
En kötü işlem:
-10.15 USD
Brüt kâr:
38.98 USD (5 524 pips)
Brüt zarar:
-11.47 USD (1 577 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (22.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.14 USD (3)
Sharpe oranı:
0.63
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
22.82%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.70
Alış işlemleri:
9 (90.00%)
Satış işlemleri:
1 (10.00%)
Kâr faktörü:
3.40
Beklenen getiri:
2.75 USD
Ortalama kâr:
5.57 USD
Ortalama zarar:
-3.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.15 USD (1)
Aylık büyüme:
200.22%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
10.19 USD (34.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
22.38% (9.24 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|4
|EURAUD
|4
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|-8
|EURAUD
|28
|USDCHF
|4
|AUDUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-1.1K
|EURAUD
|4.4K
|USDCHF
|343
|AUDUSD
|273
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.72 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +22.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 6
|
ICMarkets-MT5
|0.14 × 7
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.27 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|0.45 × 133
|
RoboForex-ECN
|0.91 × 452
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.11 × 195
|
Exness-MT5Real7
|1.57 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.33 × 222
|
Exness-MT5Real28
|2.50 × 2
|
Exness-MT5Real33
|3.67 × 171
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.95 × 124
|
Exness-MT5Real19
|4.00 × 44
|
TradeMaxGlobal-Live
|4.25 × 48
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.62 × 13
|
FxPro-MT5
|5.00 × 1
|
BabilFinancial-LIVE
|5.00 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|5.55 × 84
