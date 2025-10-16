- Büyüme
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
6 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (50.00%)
En iyi işlem:
17.22 USD
En kötü işlem:
-8.01 USD
Brüt kâr:
41.03 USD (1 780 pips)
Brüt zarar:
-16.30 USD (1 190 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (27.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
27.28 USD (3)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
52.05%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
1.99
Alış işlemleri:
9 (75.00%)
Satış işlemleri:
3 (25.00%)
Kâr faktörü:
2.52
Beklenen getiri:
2.06 USD
Ortalama kâr:
6.84 USD
Ortalama zarar:
-2.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-12.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.38 USD (4)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.40 USD
Maksimum:
12.40 USD (4.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.13% (12.40 USD)
Varlığa göre:
20.36% (66.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|29
|USDJPY
|-2
|GBPUSD
|-1
|AUDUSD
|-2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|779
|USDJPY
|-78
|GBPUSD
|-1
|AUDUSD
|-102
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.22 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +27.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
InvestAZ-Real
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
USD
322
USD
USD
1
0%
12
50%
100%
2.51
2.06
USD
USD
20%
1:200