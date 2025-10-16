- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
59
Kârla kapanan işlemler:
51 (86.44%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (13.56%)
En iyi işlem:
727.50 USD
En kötü işlem:
-753.90 USD
Brüt kâr:
4 927.15 USD (22 716 pips)
Brüt zarar:
-2 119.79 USD (10 103 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (1 140.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 140.10 USD (18)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
3.72
Alış işlemleri:
45 (76.27%)
Satış işlemleri:
14 (23.73%)
Kâr faktörü:
2.32
Beklenen getiri:
47.58 USD
Ortalama kâr:
96.61 USD
Ortalama zarar:
-264.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-566.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-753.90 USD (1)
Aylık büyüme:
55.95%
Algo alım-satım:
59%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
753.90 USD (17.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|13K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +727.50 USD
En kötü işlem: -754 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 140.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -566.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
CPTMarketsLtd-Live
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 10
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 4
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
AUSCommercial-Live 2
|0.17 × 12
Only one shoot in XAUUSD
İnceleme yok