SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / One shoot XAUUSD only
Daniel Geraldi Purwanto

One shoot XAUUSD only

Daniel Geraldi Purwanto
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
0%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
59
Kârla kapanan işlemler:
51 (86.44%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (13.56%)
En iyi işlem:
727.50 USD
En kötü işlem:
-753.90 USD
Brüt kâr:
4 927.15 USD (22 716 pips)
Brüt zarar:
-2 119.79 USD (10 103 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (1 140.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 140.10 USD (18)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
3.72
Alış işlemleri:
45 (76.27%)
Satış işlemleri:
14 (23.73%)
Kâr faktörü:
2.32
Beklenen getiri:
47.58 USD
Ortalama kâr:
96.61 USD
Ortalama zarar:
-264.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-566.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-753.90 USD (1)
Aylık büyüme:
55.95%
Algo alım-satım:
59%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
753.90 USD (17.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 59
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 13K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +727.50 USD
En kötü işlem: -754 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 140.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -566.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

CPTMarketsLtd-Live
0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 4
0.00 × 5
Tickmill-Live09
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server 4
0.00 × 10
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 4
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 1
AUSCommercial-Live 2
0.17 × 12
78 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Only one shoot in XAUUSD
İnceleme yok
2025.10.16 23:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol