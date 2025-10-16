Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Demo 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-2 0.37 × 30 PacificUnionLLC-Live 1.00 × 1 FusionMarkets-Live 1.00 × 2 BlueberryMarkets-Live 1.63 × 8 TradeMaxGlobal-Live 1.67 × 6 itexsys-Platform 2.04 × 25 Exness-MT5Real8 2.12 × 34 ICMarketsSC-MT5-2 2.19 × 2257 ICMarketsSC-MT5 2.31 × 88 FPMarkets-Live 2.75 × 83 PlexyTrade-Server01 3.00 × 1 FPMarketsLLC-Live 3.22 × 268 ICMarketsSC-MT5-4 3.49 × 606 Exness-MT5Real15 3.80 × 15 Darwinex-Live 4.00 × 1 Pepperstone-MT5-Live01 4.18 × 11 GOMarketsMU-Live 4.33 × 21 ForexClub-MT5 Real Server 5.00 × 2 XM.COM-MT5 5.00 × 1 ICTrading-MT5-4 5.11 × 9 XMTrading-MT5 3 5.14 × 14 Exness-MT5Real 5.20 × 15 RoboForex-ECN 5.33 × 30 RazeGlobalMarkets-Server 5.45 × 101 36 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya