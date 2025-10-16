- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
2 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (33.33%)
En iyi işlem:
0.39 USD
En kötü işlem:
-0.68 USD
Brüt kâr:
0.60 USD (117 pips)
Brüt zarar:
-5.52 USD (90 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (0.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.60 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.71%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
47 dakika
Düzelme faktörü:
-0.93
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
3 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.11
Beklenen getiri:
-1.64 USD
Ortalama kâr:
0.30 USD
Ortalama zarar:
-5.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.68 USD (1)
Algo alım-satım:
66%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.31 USD
Maksimum:
5.31 USD (0.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.47% (71.06 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1
|GBPNZD
|1
|GBPCAD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|-1
|GBPNZD
|0
|GBPCAD
|0
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-90
|GBPNZD
|58
|GBPCAD
|59
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.39 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +0.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 30
|
PacificUnionLLC-Live
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.67 × 6
|
itexsys-Platform
|2.04 × 25
|
Exness-MT5Real8
|2.12 × 34
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.19 × 2257
|
ICMarketsSC-MT5
|2.31 × 88
|
FPMarkets-Live
|2.75 × 83
|
PlexyTrade-Server01
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.22 × 268
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.49 × 606
|
Exness-MT5Real15
|3.80 × 15
|
Darwinex-Live
|4.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.18 × 11
|
GOMarketsMU-Live
|4.33 × 21
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.00 × 2
|
XM.COM-MT5
|5.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|5.11 × 9
|
XMTrading-MT5 3
|5.14 × 14
|
Exness-MT5Real
|5.20 × 15
|
RoboForex-ECN
|5.33 × 30
|
RazeGlobalMarkets-Server
|5.45 × 101
My signal runs a highly diversified collection of EA's I've spent years gathering, tweaking and mastering.
Running 35 different currency pairs you can be assured your trades will be diverse.
Any questions, drop me a message
