- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
23 (65.71%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (34.29%)
En iyi işlem:
41.97 USD
En kötü işlem:
-20.03 USD
Brüt kâr:
76.49 USD (7 786 pips)
Brüt zarar:
-87.76 USD (8 059 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (2.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
41.97 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
90.91%
Maks. mevduat yükü:
14.90%
En son işlem:
15 dakika önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-0.19
Alış işlemleri:
26 (74.29%)
Satış işlemleri:
9 (25.71%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-0.32 USD
Ortalama kâr:
3.33 USD
Ortalama zarar:
-7.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-49.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-49.56 USD (7)
Aylık büyüme:
-99.95%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
58.53 USD
Maksimum:
60.84 USD (126.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.99% (60.84 USD)
Varlığa göre:
12.70% (19.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BRENTCash
|14
|USDJPY
|9
|GBPUSD
|4
|HK50Cash
|3
|GOLD
|3
|JP225Cash
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BRENTCash
|-24
|USDJPY
|-11
|GBPUSD
|-22
|HK50Cash
|-1
|GOLD
|47
|JP225Cash
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BRENTCash
|-1.2K
|USDJPY
|-1.6K
|GBPUSD
|-2.2K
|HK50Cash
|-105
|GOLD
|4.7K
|JP225Cash
|72
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +41.97 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +2.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -49.56 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMMena-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 149
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 4
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 11
|0.05 × 20
|
Tickmill-Live
|0.11 × 19
|
XMGlobal-MT5 12
|0.17 × 6
|
XMTrading-MT5 3
|0.32 × 252
|
XMGlobal-MT5
|0.36 × 28
|
XMGlobal-MT5 9
|0.50 × 2
|
Alpari-MT5
|0.71 × 17
|
XMGlobal-MT5 4
|0.85 × 317
|
XMGlobal-MT5 2
|0.85 × 574
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.98 × 283
|
XMGlobal-MT5 14
|1.00 × 1
|
GTioMarketsPty-Live
|1.33 × 3
|
Exness-MT5Real5
|1.41 × 102
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.43 × 164
