SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Jelang Subuh
Dadang Suhada

Jelang Subuh

Dadang Suhada
0 inceleme
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -100%
XMGlobal-MT5 4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
23 (65.71%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (34.29%)
En iyi işlem:
41.97 USD
En kötü işlem:
-20.03 USD
Brüt kâr:
76.49 USD (7 786 pips)
Brüt zarar:
-87.76 USD (8 059 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (2.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
41.97 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
90.91%
Maks. mevduat yükü:
14.90%
En son işlem:
15 dakika önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-0.19
Alış işlemleri:
26 (74.29%)
Satış işlemleri:
9 (25.71%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-0.32 USD
Ortalama kâr:
3.33 USD
Ortalama zarar:
-7.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-49.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-49.56 USD (7)
Aylık büyüme:
-99.95%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
58.53 USD
Maksimum:
60.84 USD (126.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.99% (60.84 USD)
Varlığa göre:
12.70% (19.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BRENTCash 14
USDJPY 9
GBPUSD 4
HK50Cash 3
GOLD 3
JP225Cash 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BRENTCash -24
USDJPY -11
GBPUSD -22
HK50Cash -1
GOLD 47
JP225Cash 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BRENTCash -1.2K
USDJPY -1.6K
GBPUSD -2.2K
HK50Cash -105
GOLD 4.7K
JP225Cash 72
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +41.97 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +2.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -49.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
XMMena-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 149
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 4
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 11
0.05 × 20
Tickmill-Live
0.11 × 19
XMGlobal-MT5 12
0.17 × 6
XMTrading-MT5 3
0.32 × 252
XMGlobal-MT5
0.36 × 28
XMGlobal-MT5 9
0.50 × 2
Alpari-MT5
0.71 × 17
XMGlobal-MT5 4
0.85 × 317
XMGlobal-MT5 2
0.85 × 574
KuberaCapitalMarkets-Server
0.98 × 283
XMGlobal-MT5 14
1.00 × 1
GTioMarketsPty-Live
1.33 × 3
Exness-MT5Real5
1.41 × 102
ForexTimeFXTM-Live01
1.43 × 164
8 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.16 21:41
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 5.1% of days out of the 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 21:41
80% of trades performed within 4 days. This comprises 4.08% of days out of the 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 21:41
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.16 21:41
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Jelang Subuh
Ayda 30 USD
-100%
0
0
USD
154
USD
19
0%
35
65%
91%
0.87
-0.32
USD
100%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.