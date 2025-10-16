- Büyüme
İşlemler:
352
Kârla kapanan işlemler:
217 (61.64%)
Zararla kapanan işlemler:
135 (38.35%)
En iyi işlem:
93.63 USD
En kötü işlem:
-58.57 USD
Brüt kâr:
4 059.22 USD (369 466 pips)
Brüt zarar:
-2 451.56 USD (218 147 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (194.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
567.25 USD (12)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
2.24
Alış işlemleri:
286 (81.25%)
Satış işlemleri:
66 (18.75%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
4.57 USD
Ortalama kâr:
18.71 USD
Ortalama zarar:
-18.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-97.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-362.15 USD (11)
Aylık büyüme:
15.87%
Yıllık tahmin:
192.50%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.42 USD
Maksimum:
718.22 USD (6.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.04% (718.49 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
XAUUSD.r
352
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
XAUUSD.r
1.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
XAUUSD.r
151K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +93.63 USD
En kötü işlem: -59 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +194.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -97.56 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
