SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MaiCapital 03 Risk
Tu Nguyen

MaiCapital 03 Risk

Tu Nguyen
0 inceleme
20 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 34%
FPMarketsSC-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
352
Kârla kapanan işlemler:
217 (61.64%)
Zararla kapanan işlemler:
135 (38.35%)
En iyi işlem:
93.63 USD
En kötü işlem:
-58.57 USD
Brüt kâr:
4 059.22 USD (369 466 pips)
Brüt zarar:
-2 451.56 USD (218 147 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (194.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
567.25 USD (12)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
2.24
Alış işlemleri:
286 (81.25%)
Satış işlemleri:
66 (18.75%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
4.57 USD
Ortalama kâr:
18.71 USD
Ortalama zarar:
-18.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-97.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-362.15 USD (11)
Aylık büyüme:
15.87%
Yıllık tahmin:
192.50%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.42 USD
Maksimum:
718.22 USD (6.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.04% (718.49 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.r 352
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.r 1.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.r 151K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +93.63 USD
En kötü işlem: -59 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +194.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -97.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.16 20:41
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.38% of days out of 137 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 20:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol