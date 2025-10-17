SinyallerBölümler
Hewerton Jose De Castilho

BagrinhoPgua

0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 963%
FotMarkets-Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
102
Kârla kapanan işlemler:
85 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (16.67%)
En iyi işlem:
64.11 USD
En kötü işlem:
-16.12 USD
Brüt kâr:
910.11 USD (99 231 pips)
Brüt zarar:
-143.83 USD (8 333 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (329.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
329.61 USD (25)
Sharpe oranı:
0.62
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.48%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
31.68
Alış işlemleri:
85 (83.33%)
Satış işlemleri:
17 (16.67%)
Kâr faktörü:
6.33
Beklenen getiri:
7.51 USD
Ortalama kâr:
10.71 USD
Ortalama zarar:
-8.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-24.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.19 USD (5)
Aylık büyüme:
485.19%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 USD
Maksimum:
24.19 USD (6.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.67% (24.19 USD)
Varlığa göre:
3.10% (10.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 45
GBPJPY 13
GBPAUD 7
US500Cash 5
EURUSD 4
NZDCAD 4
USDJPY 4
AUDUSD 4
USDCHF 3
AUDCAD 3
LTCUSD 2
NZDUSD 2
EURNZD 2
USDCAD 1
GBPUSD 1
EURGBP 1
NZDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 534
GBPJPY 88
GBPAUD 33
US500Cash 21
EURUSD 18
NZDCAD -9
USDJPY 42
AUDUSD 7
USDCHF 11
AUDCAD 8
LTCUSD -14
NZDUSD 12
EURNZD 3
USDCAD 3
GBPUSD 2
EURGBP 3
NZDCHF 5
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 54K
GBPJPY 4.5K
GBPAUD 5.5K
US500Cash 18K
EURUSD 1.4K
NZDCAD -173
USDJPY 4.1K
AUDUSD 906
USDCHF 937
AUDCAD 1.2K
LTCUSD -1.5K
NZDUSD 688
EURNZD 386
USDCAD 209
GBPUSD 96
EURGBP 187
NZDCHF 400
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +64.11 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +329.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FotMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Eu utilizo um operacional que envolve SMC, técnicas e gatilhos de scalping e em alguns momentos utilizo swing trade, e estou tendo excelentes resultados
İnceleme yok
2025.10.17 05:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 04:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 21:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 20:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.16 20:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 20:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
