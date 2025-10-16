Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AxioryAsia-06Live 0.00 × 2 FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 0.00 × 3 FxPro.com-Real03 0.00 × 1 Exness-Real19 0.00 × 1 Axi-US12-Live 0.00 × 8 XMGlobal-Real 17 0.00 × 2 RangeMarkets-Real2 0.00 × 1 EagleFX-Live 0.00 × 1 PureMarket-Demo 0.00 × 1 OrbexGlobal-Live 0.00 × 1 Just2Trade-Real 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 2 SuperForex-Real 0.00 × 18 EquitiBrokerageSC-Live 3 0.00 × 1 LiteFinance-ECN2.com 0.00 × 2 Exness-Real20 0.00 × 4 OctaFX-Real6 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 2 ATFXGM9-Live 0.00 × 1 QtradeFX-Live2 0.00 × 1 XM.COM-Real 16 0.00 × 3 FBS-Real-12 0.00 × 2 TeleTRADECY-Server 0.00 × 1 ForexClubBY-MT4 Real Server 0.00 × 1 UniverseWheel-Live 0.00 × 6 499 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya