- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
97
Kârla kapanan işlemler:
63 (64.94%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (35.05%)
En iyi işlem:
289.95 USD
En kötü işlem:
-106.00 USD
Brüt kâr:
1 415.13 USD (31 477 pips)
Brüt zarar:
-845.26 USD (27 575 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (155.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
418.05 USD (6)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
32.99%
Maks. mevduat yükü:
3.71%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
60 dakika
Düzelme faktörü:
2.84
Alış işlemleri:
51 (52.58%)
Satış işlemleri:
46 (47.42%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
5.87 USD
Ortalama kâr:
22.46 USD
Ortalama zarar:
-24.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-157.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-157.05 USD (3)
Aylık büyüme:
43.04%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
96.84 USD
Maksimum:
200.85 USD (14.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.15% (200.85 USD)
Varlığa göre:
9.87% (125.05 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|4
|XAGUSD
|3
|USDCHF
|3
|BTCUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|587
|EURUSD
|-18
|GBPUSD
|-4
|XAGUSD
|3
|USDCHF
|4
|BTCUSD
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|15K
|EURUSD
|-194
|GBPUSD
|-13
|XAGUSD
|62
|USDCHF
|43
|BTCUSD
|-11K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +289.95 USD
En kötü işlem: -106 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +155.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -157.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 2
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 3
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
Exness-Real19
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 2
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
PureMarket-Demo
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
QtradeFX-Live2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 16
|0.00 × 3
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
TeleTRADECY-Server
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
just buy and sell thats it
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
43%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
2
0%
97
64%
33%
1.67
5.87
USD
USD
14%
1:500