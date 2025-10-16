SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / USD CAD KILLER
ALVIN YOSIA SETIAWAN

USD CAD KILLER

ALVIN YOSIA SETIAWAN
0 inceleme
Güvenilirlik
96 hafta
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-9
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
62
Kârla kapanan işlemler:
60 (96.77%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (3.23%)
En iyi işlem:
21.33 USD
En kötü işlem:
-0.09 USD
Brüt kâr:
500.55 USD (70 082 pips)
Brüt zarar:
-0.10 USD (13 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (419.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
419.71 USD (47)
Sharpe oranı:
2.30
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.30%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
32 gün
Düzelme faktörü:
5560.56
Alış işlemleri:
31 (50.00%)
Satış işlemleri:
31 (50.00%)
Kâr faktörü:
5005.50
Beklenen getiri:
8.07 USD
Ortalama kâr:
8.34 USD
Ortalama zarar:
-0.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.09 USD (1)
Aylık büyüme:
2.82%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.09 USD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
49.64% (223.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 62
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD 500
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD 70K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.33 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 47
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +419.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XM.COM-Real 20
0.00 × 9
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 7
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
MEXIntGroup-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
TitanFX-03
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 6
FXCM-USDReal04
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 9
ICMarkets-Live15
0.00 × 13
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 9
FBS-Real-7
0.00 × 2
FBS-Real-5
0.00 × 1
FBS-Real-6
0.00 × 5
FBS-Real-3
0.00 × 1
AJFFinancialServices-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 5
ICMarkets-Live10
0.00 × 7
CMXMarkets-Real
0.00 × 1
27 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.16 16:31
Trading operations on the account were performed for only 53 days. This comprises 7.91% of days out of the 670 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 16:31
80% of trades performed within 26 days. This comprises 3.88% of days out of the 670 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 16:31
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 16:31
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol