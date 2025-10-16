Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XM.COM-Real 20 0.00 × 9 AdmiralMarkets-Live3 0.00 × 1 FPMarkets-Live2 0.00 × 7 RoboForex-ECN-2 0.00 × 1 ForexTimeFXTM-ECN 0.00 × 1 ICMarkets-Live06 0.00 × 1 MEXIntGroup-Real 0.00 × 1 ICMarkets-Live09 0.00 × 2 TitanFX-03 0.00 × 1 ICMarkets-Live07 0.00 × 6 FXCM-USDReal04 0.00 × 1 ICMarkets-Live04 0.00 × 9 ICMarkets-Live15 0.00 × 13 FPMarkets-Live3 0.00 × 1 ICMarkets-Live05 0.00 × 1 ICMarkets-Live12 0.00 × 1 TradersWay-Live 0.00 × 9 FBS-Real-7 0.00 × 2 FBS-Real-5 0.00 × 1 FBS-Real-6 0.00 × 5 FBS-Real-3 0.00 × 1 AJFFinancialServices-Live 0.00 × 2 ICMarkets-Live03 0.00 × 5 ICMarkets-Live10 0.00 × 7 CMXMarkets-Real 0.00 × 1 27 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya