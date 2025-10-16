- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
62
Kârla kapanan işlemler:
60 (96.77%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (3.23%)
En iyi işlem:
21.33 USD
En kötü işlem:
-0.09 USD
Brüt kâr:
500.55 USD (70 082 pips)
Brüt zarar:
-0.10 USD (13 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (419.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
419.71 USD (47)
Sharpe oranı:
2.30
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.30%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
32 gün
Düzelme faktörü:
5560.56
Alış işlemleri:
31 (50.00%)
Satış işlemleri:
31 (50.00%)
Kâr faktörü:
5005.50
Beklenen getiri:
8.07 USD
Ortalama kâr:
8.34 USD
Ortalama zarar:
-0.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.09 USD (1)
Aylık büyüme:
2.82%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.09 USD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
49.64% (223.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD
|500
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD
|70K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21.33 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 47
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +419.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 9
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
MEXIntGroup-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 6
|
FXCM-USDReal04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 13
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 9
|
FBS-Real-7
|0.00 × 2
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|0.00 × 5
|
FBS-Real-3
|0.00 × 1
|
AJFFinancialServices-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 7
|
CMXMarkets-Real
|0.00 × 1
İnceleme yok