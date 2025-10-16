- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
10 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
12.45 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
86.87 USD (8 678 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
10 (86.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
86.87 USD (10)
Sharpe oranı:
3.99
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
20 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
5 (50.00%)
Satış işlemleri:
5 (50.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
8.69 USD
Ortalama kâr:
8.69 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
11.30%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
40.47% (101.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|87
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|8.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.45 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +86.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-4
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 4
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
CXMDirect-Live
|0.75 × 8
|
OctaFX-Real6
|1.05 × 20
|
DooPrime-Live 6
|2.62 × 108
|
LiteFinance-Cent2.com
|3.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live
|3.09 × 35
|
FBS-Real-3
|4.00 × 1
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|4.00 × 1
|
VTMarkets-Live 4
|5.00 × 1
|
ErranteSC-Real2
|5.60 × 88
|
XMGlobal-Real 8
|5.63 × 109
|
RoboForex-ProCent-6
|11.44 × 41
