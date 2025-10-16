SinyallerBölümler
AUD USD KILLER
ALVIN YOSIA SETIAWAN

AUD USD KILLER

ALVIN YOSIA SETIAWAN
0 inceleme
Güvenilirlik
140 hafta
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
10 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
12.45 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
86.87 USD (8 678 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
10 (86.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
86.87 USD (10)
Sharpe oranı:
3.99
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
20 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
5 (50.00%)
Satış işlemleri:
5 (50.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
8.69 USD
Ortalama kâr:
8.69 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
11.30%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
40.47% (101.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 87
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 8.7K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.45 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +86.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OctaFX-Real8
0.00 × 5
OctaFX-Real9
0.00 × 4
RoboForex-ProCent-4
0.00 × 1
OctaFX-Real10
0.00 × 4
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 4
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
CXMDirect-Live
0.75 × 8
OctaFX-Real6
1.05 × 20
DooPrime-Live 6
2.62 × 108
LiteFinance-Cent2.com
3.00 × 2
UltimaMarkets-Live
3.09 × 35
FBS-Real-3
4.00 × 1
ExclusiveMarkets2-Live 2
4.00 × 1
VTMarkets-Live 4
5.00 × 1
ErranteSC-Real2
5.60 × 88
XMGlobal-Real 8
5.63 × 109
RoboForex-ProCent-6
11.44 × 41
İnceleme yok
2025.10.16 16:31
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 1.02% of days out of the 978 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 16:31
80% of trades performed within 3 days. This comprises 0.31% of days out of the 978 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 16:31
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 16:31
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.16 16:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
