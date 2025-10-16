- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
46
Kârla kapanan işlemler:
36 (78.26%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (21.74%)
En iyi işlem:
6.59 USD
En kötü işlem:
-13.92 USD
Brüt kâr:
163.57 USD (4 171 pips)
Brüt zarar:
-108.17 USD (4 237 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (67.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
67.90 USD (12)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
16.21%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
67
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.00
Alış işlemleri:
20 (43.48%)
Satış işlemleri:
26 (56.52%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
1.20 USD
Ortalama kâr:
4.54 USD
Ortalama zarar:
-10.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-55.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-55.60 USD (4)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
55.60 USD (4.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.26% (55.60 USD)
Varlığa göre:
8.86% (111.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCHF
|7
|GBPJPY
|6
|GBPUSD
|6
|AUDCHF
|6
|EURUSD
|6
|USDCAD
|6
|GBPNZD
|5
|USDJPY
|3
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCHF
|27
|GBPJPY
|-48
|GBPUSD
|31
|AUDCHF
|31
|EURUSD
|32
|USDCAD
|14
|GBPNZD
|-30
|USDJPY
|-7
|USDCHF
|7
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCHF
|526
|GBPJPY
|-1.8K
|GBPUSD
|773
|AUDCHF
|609
|EURUSD
|794
|USDCAD
|500
|GBPNZD
|-1.3K
|USDJPY
|-264
|USDCHF
|129
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
|0.00 × 1
|
CapitalInvestment-Live 2
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
JustForex-Demo
|0.00 × 2
|
JustForex-Live2
|0.00 × 1
|
Forex.comUK-Live 114
|0.00 × 3
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 4
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
TickmillAsia-Live06
|0.00 × 3
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 2
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
JAFX-Real3
|0.00 × 10
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 41
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
Hubahuba
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
1
100%
46
78%
100%
1.51
1.20
USD
USD
9%
1:500