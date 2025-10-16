SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Slow but sure
Hardy Gunawan

Slow but sure

Hardy Gunawan
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live26
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
18.70 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
20.79 USD (595 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
2 (20.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.79 USD (2)
Sharpe oranı:
1.25
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
2 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
10.40 USD
Ortalama kâr:
10.40 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
2.08%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 2
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 595
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.70 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +20.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 4
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.07 × 15
ICMarketsSC-Live24
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live14
0.25 × 16
ICMarketsSC-Live26
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live25
0.63 × 81
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live
2.86 × 14
OneFinancialMarkets-US11-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
3.00 × 1
ThreeTrader-Live
3.53 × 68
TradersWay-Live 2
3.73 × 93
FxPro.com-Real03
4.67 × 18
VantageInternational-Live 8
4.67 × 3
XMTrading-Real 49
8.00 × 5
CityIndexAU-Live 101
8.15 × 13
FBS-Real-3
9.30 × 230
XMTrading-Real 257
11.45 × 31
MonetaMarkets-Live 6
13.46 × 46
DooPrime-Live
13.56 × 143
OctaFX-Real8
15.00 × 1
1 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.16 16:31
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.16 16:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 16:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
