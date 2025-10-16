- Büyüme
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
18.70 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
20.79 USD (595 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
2 (20.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.79 USD (2)
Sharpe oranı:
1.25
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
2 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
10.40 USD
Ortalama kâr:
10.40 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
2.08%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2
|
2
|
2
|
2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|21
|

|

|

|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|595
|

|

|

- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.70 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +20.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.07 × 15
|
ICMarketsSC-Live24
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live14
|0.25 × 16
|
ICMarketsSC-Live26
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live25
|0.63 × 81
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.86 × 14
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|3.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|3.53 × 68
|
TradersWay-Live 2
|3.73 × 93
|
FxPro.com-Real03
|4.67 × 18
|
VantageInternational-Live 8
|4.67 × 3
|
XMTrading-Real 49
|8.00 × 5
|
CityIndexAU-Live 101
|8.15 × 13
|
FBS-Real-3
|9.30 × 230
|
XMTrading-Real 257
|11.45 × 31
|
MonetaMarkets-Live 6
|13.46 × 46
|
DooPrime-Live
|13.56 × 143
|
OctaFX-Real8
|15.00 × 1
