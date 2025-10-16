- Büyüme
İşlemler:
539
Kârla kapanan işlemler:
346 (64.19%)
Zararla kapanan işlemler:
193 (35.81%)
En iyi işlem:
77.65 USD
En kötü işlem:
-83.69 USD
Brüt kâr:
1 311.31 USD (60 672 pips)
Brüt zarar:
-1 334.94 USD (59 666 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (37.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
299.10 USD (6)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
44.80%
Maks. mevduat yükü:
173.22%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
169
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.03
Alış işlemleri:
292 (54.17%)
Satış işlemleri:
247 (45.83%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.04 USD
Ortalama kâr:
3.79 USD
Ortalama zarar:
-6.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-134.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-440.09 USD (9)
Aylık büyüme:
-39.72%
Algo alım-satım:
65%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.49 USD
Maksimum:
790.45 USD (98.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.44% (794.19 USD)
Varlığa göre:
86.22% (82.36 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|USDJPY
|67
|GBPUSD
|60
|USDCAD
|52
|USDCHF
|45
|EURUSD
|42
|AUDCAD
|42
|AUDJPY
|41
|AUDUSD
|41
|NZDUSD
|38
|AUDCHF
|31
|XAGUSD
|3
|NAS100
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|249
|USDJPY
|-103
|GBPUSD
|39
|USDCAD
|29
|USDCHF
|24
|EURUSD
|14
|AUDCAD
|-51
|AUDJPY
|-448
|AUDUSD
|36
|NZDUSD
|26
|AUDCHF
|177
|XAGUSD
|-15
|NAS100
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8.9K
|USDJPY
|-2.8K
|GBPUSD
|1.2K
|USDCAD
|406
|USDCHF
|643
|EURUSD
|461
|AUDCAD
|-1.8K
|AUDJPY
|-10K
|AUDUSD
|1K
|NZDUSD
|1.2K
|AUDCHF
|2.2K
|XAGUSD
|-286
|NAS100
|-62
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +77.65 USD
En kötü işlem: -84 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +37.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -134.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RannForex-Server
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.05 × 55
|
Exness-MT5Real7
|0.09 × 146
|
Coinexx-Live
|0.09 × 11
|
ICMarketsEU-MT5
|0.11 × 70
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.17 × 285
|
Tickmill-Live
|0.20 × 5
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.28 × 50
|
QTrade-Server
|0.33 × 3
|
OctaFX-Real2
|0.37 × 19
|
RoboForex-ECN
|0.38 × 178
|
GoMarkets-Live
|0.42 × 19
|
Exness-MT5Real5
|0.43 × 214
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.47 × 43
|
Exness-MT5Real15
|0.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.54 × 809
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.61 × 69
|
FusionMarkets-Live
|0.63 × 63
|
ActivTrades-Server
|0.73 × 388
|
ICMarkets-MT5
|0.76 × 912
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.77 × 44
