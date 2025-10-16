SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GRAAL
Vitalii Bogdanov

GRAAL

Vitalii Bogdanov
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -40%
Alpari-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
539
Kârla kapanan işlemler:
346 (64.19%)
Zararla kapanan işlemler:
193 (35.81%)
En iyi işlem:
77.65 USD
En kötü işlem:
-83.69 USD
Brüt kâr:
1 311.31 USD (60 672 pips)
Brüt zarar:
-1 334.94 USD (59 666 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (37.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
299.10 USD (6)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
44.80%
Maks. mevduat yükü:
173.22%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
169
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.03
Alış işlemleri:
292 (54.17%)
Satış işlemleri:
247 (45.83%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.04 USD
Ortalama kâr:
3.79 USD
Ortalama zarar:
-6.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-134.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-440.09 USD (9)
Aylık büyüme:
-39.72%
Algo alım-satım:
65%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.49 USD
Maksimum:
790.45 USD (98.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.44% (794.19 USD)
Varlığa göre:
86.22% (82.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 76
USDJPY 67
GBPUSD 60
USDCAD 52
USDCHF 45
EURUSD 42
AUDCAD 42
AUDJPY 41
AUDUSD 41
NZDUSD 38
AUDCHF 31
XAGUSD 3
NAS100 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 249
USDJPY -103
GBPUSD 39
USDCAD 29
USDCHF 24
EURUSD 14
AUDCAD -51
AUDJPY -448
AUDUSD 36
NZDUSD 26
AUDCHF 177
XAGUSD -15
NAS100 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 8.9K
USDJPY -2.8K
GBPUSD 1.2K
USDCAD 406
USDCHF 643
EURUSD 461
AUDCAD -1.8K
AUDJPY -10K
AUDUSD 1K
NZDUSD 1.2K
AUDCHF 2.2K
XAGUSD -286
NAS100 -62
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +77.65 USD
En kötü işlem: -84 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +37.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -134.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RannForex-Server
0.00 × 3
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 2
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.05 × 55
Exness-MT5Real7
0.09 × 146
Coinexx-Live
0.09 × 11
ICMarketsEU-MT5
0.11 × 70
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 285
Tickmill-Live
0.20 × 5
AdmiralMarkets-MT5
0.28 × 50
QTrade-Server
0.33 × 3
OctaFX-Real2
0.37 × 19
RoboForex-ECN
0.38 × 178
GoMarkets-Live
0.42 × 19
Exness-MT5Real5
0.43 × 214
AlpariEvrasia-Real01
0.47 × 43
Exness-MT5Real15
0.50 × 2
TitanFX-MT5-01
0.54 × 809
HTOTAL.RU-MT5
0.61 × 69
FusionMarkets-Live
0.63 × 63
ActivTrades-Server
0.73 × 388
ICMarkets-MT5
0.76 × 912
FIBOGroup-MT5 Server
0.77 × 44
55 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.02 10:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.02 10:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 16:52
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 15:52
High current drawdown in 53% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 21:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 21:26
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 20:16
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 20:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 20:16
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 19:16
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 18:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 05:38
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 01:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 00:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.26 22:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 22:58
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 21:58
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 20:48
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 15:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GRAAL
Ayda 30 USD
-40%
0
0
USD
14
USD
3
65%
539
64%
45%
0.98
-0.04
USD
98%
1:500
