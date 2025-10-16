- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
127
Kârla kapanan işlemler:
118 (92.91%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (7.09%)
En iyi işlem:
72.40 USD
En kötü işlem:
-100.33 USD
Brüt kâr:
3 370.43 USD (221 867 pips)
Brüt zarar:
-543.56 USD (31 955 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
51 (1 367.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 367.06 USD (51)
Sharpe oranı:
0.77
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
65
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
14.07
Alış işlemleri:
122 (96.06%)
Satış işlemleri:
5 (3.94%)
Kâr faktörü:
6.20
Beklenen getiri:
22.26 USD
Ortalama kâr:
28.56 USD
Ortalama zarar:
-60.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-200.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-200.56 USD (2)
Aylık büyüme:
1 481.51%
Algo alım-satım:
64%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.16 USD
Maksimum:
200.96 USD (9.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|127
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.8K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|190K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +72.40 USD
En kötü işlem: -100 USD
Maksimum ardışık kazanç: 51
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 367.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -200.56 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.50 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.46 × 4619
|
VantageInternational-Live 4
|2.50 × 2
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
VantageInternational-Live 10
|6.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.10 × 164
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.43 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.85 × 1198
|
Exness-MT5Real26
|6.98 × 143
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.83 × 464
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
Headway-Real
|8.60 × 5
|
Exness-MT5Real31
|8.77 × 208
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 74
|
OctaFX-Real
|10.01 × 99
|
ICMarketsEU-MT5-5
|10.20 × 205
İnceleme yok