Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 VTMarkets-Live 0.00 × 1 EverestCM-Live 0.00 × 1 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 ICTrading-MT5-4 0.00 × 1 easyMarkets-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 6 Exness-MT5Real26 0.00 × 14 itexsys-Platform 0.00 × 1 KuberaCapitalMarkets-Server 0.14 × 688 FPMarkets-Live 0.31 × 113 ICMarketsEU-MT5-2 0.38 × 145 ICMarketsEU-MT5-4 0.40 × 5 FusionMarkets-Demo 0.50 × 2 FxPro-MT5 Live02 0.50 × 2 ZeroMarkets-Live-1 0.62 × 79 ICMarketsSC-MT5 0.82 × 5822 Exness-MT5Real3 0.89 × 54 Eightcap-Live 0.89 × 55 Exness-MT5Real2 0.90 × 10 PrimeCodex-MT5 1.05 × 20 PacificUnionLLC-Live 1.06 × 16 ICMarketsEU-MT5-5 1.20 × 10 Exness-MT5Real8 1.31 × 470 ICMarketsAU-Live 1.33 × 228 105 daha fazla...