- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
144
Kârla kapanan işlemler:
137 (95.13%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (4.86%)
En iyi işlem:
23.92 USD
En kötü işlem:
-72.41 USD
Brüt kâr:
240.95 USD (671 059 pips)
Brüt zarar:
-218.26 USD (378 145 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
56 (114.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
114.62 USD (56)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
67.71%
En son işlem:
20 dakika önce
Hafta başına işlemler:
158
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.13
Alış işlemleri:
57 (39.58%)
Satış işlemleri:
87 (60.42%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
1.76 USD
Ortalama zarar:
-31.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-72.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-72.41 USD (1)
Aylık büyüme:
12.50%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
116.66 USD
Maksimum:
181.49 USD (213.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
88.45% (181.49 USD)
Varlığa göre:
66.97% (149.13 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|BTCUSD
|52
|XTIUSD
|6
|XAGUSD
|4
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-45
|BTCUSD
|30
|XTIUSD
|14
|XAGUSD
|19
|EURUSD
|3
|AUDUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-4.6K
|BTCUSD
|297K
|XTIUSD
|28
|XAGUSD
|418
|EURUSD
|32
|AUDUSD
|106
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +23.92 USD
En kötü işlem: -72 USD
Maksimum ardışık kazanç: 56
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +114.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -72.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 145
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 5
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsSC-MT5
|0.82 × 5822
|
Exness-MT5Real3
|0.89 × 54
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
PacificUnionLLC-Live
|1.06 × 16
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.20 × 10
|
Exness-MT5Real8
|1.31 × 470
|
ICMarketsAU-Live
|1.33 × 228
İnceleme yok