Konstantinos Marachoris

ToDoOrNot

Konstantinos Marachoris
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 13%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
144
Kârla kapanan işlemler:
137 (95.13%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (4.86%)
En iyi işlem:
23.92 USD
En kötü işlem:
-72.41 USD
Brüt kâr:
240.95 USD (671 059 pips)
Brüt zarar:
-218.26 USD (378 145 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
56 (114.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
114.62 USD (56)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
67.71%
En son işlem:
20 dakika önce
Hafta başına işlemler:
158
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.13
Alış işlemleri:
57 (39.58%)
Satış işlemleri:
87 (60.42%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
1.76 USD
Ortalama zarar:
-31.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-72.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-72.41 USD (1)
Aylık büyüme:
12.50%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
116.66 USD
Maksimum:
181.49 USD (213.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
88.45% (181.49 USD)
Varlığa göre:
66.97% (149.13 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 79
BTCUSD 52
XTIUSD 6
XAGUSD 4
EURUSD 2
AUDUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -45
BTCUSD 30
XTIUSD 14
XAGUSD 19
EURUSD 3
AUDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -4.6K
BTCUSD 297K
XTIUSD 28
XAGUSD 418
EURUSD 32
AUDUSD 106
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.92 USD
En kötü işlem: -72 USD
Maksimum ardışık kazanç: 56
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +114.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -72.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VTMarkets-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
itexsys-Platform
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
FPMarkets-Live
0.31 × 113
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 145
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 5
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsSC-MT5
0.82 × 5822
Exness-MT5Real3
0.89 × 54
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
PacificUnionLLC-Live
1.06 × 16
ICMarketsEU-MT5-5
1.20 × 10
Exness-MT5Real8
1.31 × 470
ICMarketsAU-Live
1.33 × 228
105 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.16 16:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.16 15:21
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 15:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
