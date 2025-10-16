- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1
|USDCAD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|0
|USDCAD
|-1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|21
|USDCAD
|-107
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Dukascopy-live-mt5-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
These signals are based on Currency Slope Strength and are provided between 3pm and 6pm every FOREX market trading day.
I monitor signals on 1-minute time frames because signals take time to generate. Longer time frames don't allow for sufficient signal generation and are already scarce, so I compensate by monitoring 7 currency pairs at a time so I can enter the market with several different signals throughout the week.
The currency pairs monitored are as follows: EUR/USD - GBP/USD - AUD/USD - NZD/USD - USD/JPY - USD/CAD - USD/CHF.