SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / CSS Based Singnals
Julio Miguel Rodriguez Vargas

CSS Based Singnals

Julio Miguel Rodriguez Vargas
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
En iyi işlem:
0.13 EUR
En kötü işlem:
-0.72 EUR
Brüt kâr:
0.13 EUR (21 pips)
Brüt zarar:
-0.80 EUR (107 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (0.13 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
0.13 EUR (1)
Sharpe oranı:
-0.69
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
135 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
-0.89
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
2 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.16
Beklenen getiri:
-0.34 EUR
Ortalama kâr:
0.13 EUR
Ortalama zarar:
-0.80 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.72 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-0.72 EUR (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.67 EUR
Maksimum:
0.75 EUR (0.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 1
USDCAD 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 0
USDCAD -1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 21
USDCAD -107
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.13 EUR
En kötü işlem: -1 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +0.13 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.72 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Dukascopy-live-mt5-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

These signals are based on Currency Slope Strength and are provided between 3pm and 6pm every FOREX market trading day.

I monitor signals on 1-minute time frames because signals take time to generate. Longer time frames don't allow for sufficient signal generation and are already scarce, so I compensate by monitoring 7 currency pairs at a time so I can enter the market with several different signals throughout the week.

The currency pairs monitored are as follows: EUR/USD - GBP/USD - AUD/USD - NZD/USD - USD/JPY - USD/CAD - USD/CHF.

İnceleme yok
2025.10.16 14:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.16 14:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 135 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol