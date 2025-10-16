- Büyüme
İşlemler:
104
Kârla kapanan işlemler:
63 (60.57%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (39.42%)
En iyi işlem:
2.67 USD
En kötü işlem:
-2.53 USD
Brüt kâr:
44.30 USD (42 828 pips)
Brüt zarar:
-20.24 USD (15 708 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (13.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.26 USD (15)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
125.43%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
113
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
4.42
Alış işlemleri:
40 (38.46%)
Satış işlemleri:
64 (61.54%)
Kâr faktörü:
2.19
Beklenen getiri:
0.23 USD
Ortalama kâr:
0.70 USD
Ortalama zarar:
-0.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-3.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.72 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.34 USD
Maksimum:
5.44 USD (12.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.54% (5.40 USD)
Varlığa göre:
7.11% (2.82 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|47
|.US30Cash
|40
|.DE40Cash
|11
|NVDA
|5
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|.USTECHCash
|8
|.US30Cash
|17
|.DE40Cash
|2
|NVDA
|-3
|USDJPY
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|.USTECHCash
|8.7K
|.US30Cash
|17K
|.DE40Cash
|1.9K
|NVDA
|-137
|USDJPY
|7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.67 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +13.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ECN
|0.55 × 65
|
Exness-MT5Real28
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
ClonTrader-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 73
|
FusionMarkets-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|5.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|7.50 × 2
|
OctaFX-Real2
|7.80 × 5
|
RoboForex-Pro
|9.00 × 24
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
FXGT-Live
|11.50 × 2
