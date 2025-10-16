SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Scalping XAUUSD
Sotir Ios Christodoulou

Scalping XAUUSD

Sotir Ios Christodoulou
0 inceleme
39 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -47%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
182
Kârla kapanan işlemler:
91 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
91 (50.00%)
En iyi işlem:
10.48 USD
En kötü işlem:
-22.60 USD
Brüt kâr:
317.24 USD (18 146 pips)
Brüt zarar:
-406.91 USD (21 302 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (13.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.71 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
2.38%
Maks. mevduat yükü:
12.09%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
-0.72
Alış işlemleri:
76 (41.76%)
Satış işlemleri:
106 (58.24%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-0.49 USD
Ortalama kâr:
3.49 USD
Ortalama zarar:
-4.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-24.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.65 USD (3)
Aylık büyüme:
-10.58%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
90.96 USD
Maksimum:
124.72 USD (93.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.48% (124.72 USD)
Varlığa göre:
2.95% (4.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCHF 55
XAUUSD 20
AUDNZD 18
NZDCAD 16
GBPUSD 12
NZDCHF 11
CADCHF 10
EURUSD 9
EURGBP 9
USDCAD 8
AUDCAD 5
EURCHF 3
NZDUSD 2
AUDUSD 2
USDCHF 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCHF -13
XAUUSD -16
AUDNZD -51
NZDCAD 43
GBPUSD -2
NZDCHF 7
CADCHF -30
EURUSD -6
EURGBP -3
USDCAD -11
AUDCAD 2
EURCHF 0
NZDUSD 1
AUDUSD 4
USDCHF -15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCHF -1.1K
XAUUSD -911
AUDNZD -1.5K
NZDCAD 2K
GBPUSD 402
NZDCHF 503
CADCHF -1.5K
EURUSD -45
EURGBP -203
USDCAD -756
AUDCAD 207
EURCHF 6
NZDUSD 98
AUDUSD 238
USDCHF -646
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.48 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +13.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-Live29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Expert Advisor Combined at 2 different Pairs.

1) Scalping System at XAUUSD (1 Minute TF)

2)Break Out strategie at GBPUSD (1 hour TF)

Started at 16/10/2025

Enjoy it...!!!!!!!

İnceleme yok
2025.10.16 16:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 14:21
Trading operations on the account were performed for only 33 days. This comprises 12.22% of days out of the 270 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 14:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.16 13:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 94 days
