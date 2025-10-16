- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
182
Kârla kapanan işlemler:
91 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
91 (50.00%)
En iyi işlem:
10.48 USD
En kötü işlem:
-22.60 USD
Brüt kâr:
317.24 USD (18 146 pips)
Brüt zarar:
-406.91 USD (21 302 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (13.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.71 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
2.38%
Maks. mevduat yükü:
12.09%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
-0.72
Alış işlemleri:
76 (41.76%)
Satış işlemleri:
106 (58.24%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-0.49 USD
Ortalama kâr:
3.49 USD
Ortalama zarar:
-4.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-24.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.65 USD (3)
Aylık büyüme:
-10.58%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
90.96 USD
Maksimum:
124.72 USD (93.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.48% (124.72 USD)
Varlığa göre:
2.95% (4.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|55
|XAUUSD
|20
|AUDNZD
|18
|NZDCAD
|16
|GBPUSD
|12
|NZDCHF
|11
|CADCHF
|10
|EURUSD
|9
|EURGBP
|9
|USDCAD
|8
|AUDCAD
|5
|EURCHF
|3
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|2
|USDCHF
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCHF
|-13
|XAUUSD
|-16
|AUDNZD
|-51
|NZDCAD
|43
|GBPUSD
|-2
|NZDCHF
|7
|CADCHF
|-30
|EURUSD
|-6
|EURGBP
|-3
|USDCAD
|-11
|AUDCAD
|2
|EURCHF
|0
|NZDUSD
|1
|AUDUSD
|4
|USDCHF
|-15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCHF
|-1.1K
|XAUUSD
|-911
|AUDNZD
|-1.5K
|NZDCAD
|2K
|GBPUSD
|402
|NZDCHF
|503
|CADCHF
|-1.5K
|EURUSD
|-45
|EURGBP
|-203
|USDCAD
|-756
|AUDCAD
|207
|EURCHF
|6
|NZDUSD
|98
|AUDUSD
|238
|USDCHF
|-646
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.48 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +13.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-Live29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Expert Advisor Combined at 2 different Pairs.
1) Scalping System at XAUUSD (1 Minute TF)
2)Break Out strategie at GBPUSD (1 hour TF)
Started at 16/10/2025
Enjoy it...!!!!!!!
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
-47%
0
0
USD
USD
133
USD
USD
39
97%
182
50%
2%
0.77
-0.49
USD
USD
54%
1:500